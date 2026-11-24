Lạng Sơn tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, điều động cán bộ

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông báo tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức; tiếp nhận giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới.

Thông báo cho biết, UBND tỉnh tạm dừng tuyển dụng công chức tại các xã, phường năm 2026 theo kế hoạch; đồng thời dừng tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành như chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Việc tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, tiếp nhận được thực hiện theo yêu cầu của Tỉnh ủy nhằm phục vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài hoạt động tuyển dụng, tỉnh Lạng Sơn cũng tạm dừng việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan, đơn vị khác, cả trong và ngoài tỉnh. Quy định này áp dụng từ ngày ban hành thông báo cho đến khi có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng lưu ý, đối với những trường hợp thật sự cần thiết, như yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền hoặc thiếu nhân sự tại vị trí then chốt các cơ quan, địa phương có thể báo cáo, đề xuất tỉnh xem xét.

Trong thời gian tạm dừng, các cơ quan, đơn vị, địa phương giữ nguyên số biên chế hiện có mặt, chờ hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.