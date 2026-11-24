TPO - Cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học là quan trọng; nhưng để các “linh vật của rừng” kia đủ gần trong tầm quan sát, xúc cảm và “chữa lành” của người trong và ngoài nước - đem lại các giá trị nhân văn nhiều hơn nữa - thì đó mới là yếu tố thiết thực, là những gì có thể đo đếm được từ việc gìn giữ hệ sinh thái. Khi nhiều loài đã thật sự “trở về”, hơn bao giờ hết, chúng ta cần tri ân những “hiệp sĩ sinh thái” đi tiên phong rồi không quản ngại xông pha suốt bao năm qua.