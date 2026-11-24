Bực tức vì bị bấm còi, hai người đàn ông chặn ô tô nói chuyện

TPO - Thấy hai người đàn ông trên xe máy không đội mũ sang đường, tài xế lái xe ô tô đã bóp còi. Bực tức, hai người đàn buông lời chửi bới và chặn xe ô tô để “nói chuyện” với tài xế.

Ngày 24/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản, xử phạt 13 triệu đồng đối với trường hợp chặn xe ô tô đánh tài xế trên quốc lộ 14.

Theo đó, ngày 23/11, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip được ghi từ xe ô tô con di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Le, tỉnh Gia Lai.

Khi phát hiện một xe máy có hai người đàn ông không đội mũ sang đường, tài xế ô tô đã bóp còi. Tuy nhiên, hai người đàn ông bực tức, buông lời chửi bới và chặn xe ô tô để “nói chuyện” với tài xế. Lúc này, tài xế ô tô dừng xe bước xuống xin lỗi thì bị một người đàn ông đi xe máy dùng tay đấm vào ngực.

Nắm thông tin về sự việc trên, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an xã Ia Le xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc. Qua đó, lực lượng Công an xác định người điều khiển xe máy là ông B.M.C. (SN 1974) và người ngồi sau là T.Q. (SN 1997) cùng trú tại xã Ia Le. Ông C. chính là người đã chửi bới rồi đánh tài xế ô tô.

Thời điểm xảy ra vụ việc.

Qua kiểm tra, ông C. không có giấy phép lái xe, song vẫn mượn chiếc xe máy trên của bà L.T.H.H. (trú tại TP. Hồ Chí Minh) để sử dụng.

Dựa trên những hồ sơ thu thập được, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện với tổng mức phạt là 13 triệu đồng.