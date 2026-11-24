Khoảng 8 giờ ngày 24/11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đến tối cùng ngày có 7 người tử vong và 9 người bị thương.
TPO - Sau vụ nổ khí gas tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Khoảng 8 giờ ngày 24/11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đến tối cùng ngày có 7 người tử vong và 9 người bị thương.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy và xe thô sơ, trong đó đề xuất quy định cụ thể phạm vi hoạt động và điểm đón trả khách.
TPO - Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ nổ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, tập trung cứu chữa người bị thương và rà soát toàn bộ công trình không bảo đảm an toàn để di dời người dân.
TPO - Sau vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) sáng 24/11, những người may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự cố.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp dài khoảng 2,1km, rộng 46m với quy mô 6 làn xe nhằm mở thêm hướng kết nối từ Đại lộ Thăng Long đến khu vực xã Kiều Phú.
TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội dự báo chuyển rét, có mưa trong ngày 24/11. Nhiệt độ cao nhất không quá 22 độ C.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng đến hết quý II/2028, chậm một năm so với kế hoạch do vướng mặt bằng và chưa có nhà thầu tham dự gói xây lắp.
TPO - Tuyến đường trục chính đô thị dài khoảng 35,04 km đi qua 9 phường, xã từ nút giao cầu Hồng Hà đến hết địa phận xã Bát Tràng, kết nối liên thông với 8 cây cầu vượt sông Hồng.
TPO - Nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt được thi công, cải tạo trong giai đoạn cuối năm, gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.
TPO - Trong ngày thứ Ba (24/11), người dân và du khách tại Hà Nội được miễn 100% tiền vé khi sử dụng toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá cùng 2 tuyến đường sắt đô thị nhân dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
TPO - Sáng nay, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía bắc phổ biến ở mức kém đến xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thông tin được ghi nhận trên ứng dụng quan trắc VN AIR của Cục Môi trường.
TPO - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục chạm ngưỡng xấu và rất xấu trong những ngày giữa tháng 11, Hà Nội đã ban hành kế hoạch hành động cấp bách, siết kiểm tra bụi tại các công trường xây dựng, làng nghề, đồng thời kích hoạt cơ chế phối hợp liên vùng với 7 tỉnh, thành phố lân cận.
TPO - Do chủ đầu tư triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ quá chậm so với tiến độ được giao, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu việc dừng thực hiện các văn bản liên quan và xử lý cơ chế hỗ trợ tài chính.
TPO - Trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” tối nay (22/11), Ban Tổ chức dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới Thủ đô Hà Nội duy trì đà tăng nhiệt ban ngày, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Từ khoảng ngày 24/11, khu vực đón thêm đợt không khí lạnh mạnh khiến trời vừa mưa, vừa rét.
TPO - Mặc dù Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát công trình, nhà xưởng, kho bãi và cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, PCCC, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm từng trường hợp. Thế nhưng tại các địa phương, kho xưởng vi phạm hoạt động trái phép vẫn là vấn đề nhức nhối.