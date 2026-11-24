Hà Nội đề xuất quy định điểm đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa đối với xe ôm công nghệ

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy và xe thô sơ, trong đó đề xuất quy định cụ thể phạm vi hoạt động và điểm đón trả khách.

Theo tờ trình của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy cùng hơn 11.000 xe đạp điện, xe máy điện.

Trong số đó, có 126.526 xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải. Cụ thể, Grab có 65.593 xe, Be Group có 47.881 xe và GSM có 13.052 xe. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn do nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tự phát chưa được thống kê đầy đủ.

Hà Nội đề xuất quản lý chặt hơn 126.000 xe ôm công nghệ bằng việc quy định rõ khu vực hoạt động và điểm đón trả khách. (Ảnh minh họa)

Sở Xây dựng chỉ rõ, hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng các loại phương tiện này đang tồn tại nhiều bất cập. Một bộ phận người điều khiển chưa chấp hành nghiêm quy định giao thông, vẫn còn tình trạng vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, chở và xếp dỡ hàng hóa sai quy định. Do thiếu các vị trí chờ đón khách và xếp dỡ hàng hóa, tình trạng dừng đỗ tùy tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra phổ biến, nhất là tại khu vực trung tâm, bến xe, nhà ga và các điểm du lịch.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý hiện chưa nắm bắt đầy đủ số lượng phương tiện, tần suất hoạt động, tuyến đường khai thác cũng như dữ liệu về người lái. Việc thiếu thông tin gây khó khăn cho công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn giao thông và hoạch định chính sách vận tải đô thị.

Đặc biệt, khi Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1 với các quy định hạn chế phương tiện đường bộ (bao gồm cả xe máy kinh doanh trên nền tảng ứng dụng), việc ban hành quy định cụ thể càng trở nên cấp thiết.

Về nội dung, dự thảo Quyết định gồm 3 chương, 13 điều, quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các điều kiện kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy, xe thô sơ trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, dự thảo quy định các yêu cầu đối với người lái, điều kiện phương tiện, việc sắp xếp hành khách và hàng hóa trên xe, cũng như phạm vi hoạt động.

Đáng chú ý, các vị trí chờ, đón trả khách và xếp dỡ hàng hóa sẽ được quy định cụ thể nhằm hạn chế tình trạng dừng đỗ tùy tiện, gây cản trở giao thông và mất trật tự đô thị. Dự thảo cũng xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và đơn vị cung cấp phần mềm kết nối vận tải.

Cùng với đó, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và đơn vị liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Theo Sở Xây dựng, việc triển khai quyết định sau khi ban hành không làm phát sinh kinh phí ngân sách Nhà nước và không làm tăng nhân lực so với quy định hiện hành.