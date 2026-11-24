TPO - Không chỉ là dịp thưởng thức những màn trình diễn quy mô, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" còn trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
TPO - Tối 24/11, người dân và du khách tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng để thưởng thức các chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Năm 2026 đánh dấu lần đầu ngày 24/11 được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại Bảo tàng Hà Nội, lượng khách tham quan đông hơn ngày thường. Nhiều gia đình, nhóm bạn cùng nhau tìm đến, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đã góp phần làm nên diện mạo và bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
TPO - Vừa được phong cấp bậc hàm Trung úy, Bảo Thanh chia sẻ ảnh bên NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nhiều nghệ sĩ cũng ghi lại hoạt động biểu diễn, những chuyến đi và khoảnh khắc bên gia đình trong ngày đặc biệt.
TPO - Từ sáng đến chiều 24/11, dòng người nối nhau chờ vào triển lãm “Một bát thương” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên trong Ngày Văn hóa Việt Nam và rưng rưng sau khi xem những câu chuyện về phụ nữ và bình đẳng giới.
TPO - Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi chia sẻ về trách nhiệm tiếp nối di sản và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
TPO - Ngày 24/11, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 24/11 và chờ đón màn trình diễn của Mỹ Tâm, Tùng Dương và dàn nghệ sĩ tại chương trình Muôn sắc Việt Nam.
TPO - Sáng 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).
TPO - Từ chiều 24/11, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.
TPO - Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều gia đình dành thời gian đến bảo tàng, xem phim, cùng tìm hiểu lịch sử. Từ trải nghiệm của những người lớn tuổi đến góc nhìn của giáo viên, sinh viên, câu chuyện gìn giữ văn hóa còn gắn với nếp nhà và cách ứng xử hàng ngày.
TPO - Sự hưởng ứng của sinh viên các trường đại học, học viện cùng sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như Tuấn Cry, Hà Lê, Double2T, Đức Phúc, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 đang tạo sức hút rõ nét trong cộng đồng người trẻ.
TPO - Ngay tại tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội, khoảng 400 khán giả đứng quanh một khung cửi gỗ, nghe tiếng guồng tơ, tiếng thoi của làng dệt Vạn Phúc trong buổi hòa nhạc Trôi. Trước đó một ngày, tại Công viên Thống Nhất, người nghe ngồi cùng chiếu xẩm, thử làm quan viên trong một buổi hát ca trù.
TPO - Hàng nghìn quả pháo hoa cùng hệ thống giàn pháo được bố trí tại nhiều vị trí quanh sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất công tác lắp đặt, sẵn sàng cho trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24/11. Các lực lượng phục vụ chương trình cũng đã có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.
TPO - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân.
TPO - Hàng nghìn người dân, du khách đã hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Từ tiếng cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm đến những nghề thủ công truyền thống, các giá trị văn hóa được tái hiện sinh động giữa lòng đô thị.
TPO - Theo đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, có khoảng trên 2 vạn người dân, khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.