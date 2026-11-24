Hàng nghìn người tham quan Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

TPO - Ngày 24/11, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Không khí tại khuôn viên Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng. Từng dòng người nối nhau qua các không gian trưng bày, lắng nghe thuyết minh và lưu lại những khoảnh khắc bên các hiện vật lịch sử.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất trong ngày lễ đặc biệt này chính là sự hiện diện áp đảo của giới trẻ với tâm thế vô cùng chủ động và hào hứng.

Đang cùng bạn bè say sưa tìm hiểu các tư liệu lịch sử, Thái Minh Khoa (học sinh lớp 11B10, Trường THPT Bình Hưng Hòa) vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích dù đã di chuyển liên tục từ sáng sớm.

Trước khi đến đây, Khoa và nhóm bạn kịp hoàn thành "chuyến du hành lịch sử" qua ba địa điểm nổi tiếng khác của thành phố gồm Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật và Dinh Độc Lập.

Người dân khắp nơi đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

“Em háo hức lắm. Em có hỏi bạn và biết nhân Ngày Văn hóa sẽ được miễn phí vé vào những nơi này, nên tụi em đã lên kế hoạch từ trước để cùng nhau đi trải nghiệm”, Khoa chia sẻ.

Đây là lần đầu học sinh lớp 11 đặt chân đến bảo tàng. Khoa cho rằng chính sách miễn phí vé là cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận gần hơn với cội nguồn. “Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chúng em có thể trực tiếp đến đây tham quan, học thêm và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đất nước mình”, Khoa bày tỏ.

Tạm gác lại guồng quay công việc bận rộn, chị Trần Thị Cẩm Tiên (nhân viên logistics, quê Bình Định) rủ bạn bè cùng đến bảo tàng để chia sẻ niềm vui trong ngày nghỉ lễ.

Bãi xe bảo tàng chật kín trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên ở nước ta.

Chị Tiên chia sẻ: “Hôm nay nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi quay về lịch sử cội nguồn của Việt Nam để tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức lịch sử. Tôi cảm thấy điều đó thể hiện được lòng tự hào và sự biết ơn đối với dân tộc ta”.

Việc tạm dừng công việc trong một ngày để nhìn về quá khứ ngay giữa lòng thành phố năng động là cách ý nghĩa nhất để hưởng ứng ngày lễ đặc biệt này.

Không chỉ thu hút giới trẻ, chính sách mở cửa miễn phí của Nhà nước trong ngày 24/11 còn tạo động lực cho đông đảo người lao động và các gia đình từ các khu vực ngoại thành di chuyển vào trung tâm thành phố.

Vượt quãng đường từ Thủ Đức đến bảo tàng, chị Võ Thị Sinh (làm nghề dịch vụ cắt tóc) phấn khởi khi tận mắt chứng kiến những dấu ấn hào hùng của thế hệ đi trước.

“Hôm nay nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, toàn dân được trải nghiệm miễn phí ở viện bảo tàng. Tôi cảm thấy vui và hào hứng khi được đến đây xem những di tích ngày xưa ông bà ta để lại”, chị Sinh chia sẻ



Người dân lưu lại những kỷ niệm trong khuôn viên bảo tàng.

Bên cạnh giá trị lịch sử, điều khiến chị ấn tượng và hài lòng nhất chính là sự tiếp đón chu đáo tại điểm tham quan. “Trải nghiệm miễn phí rất vui vẻ. Các chị hướng dẫn viên nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi vào tham quan”, chị nói.

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng nghìn người dân tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên đã cho thấy tín hiệu đầy tích cực. Lịch sử không hề khô khan hay xa cách khi được trao cơ hội tiếp cận gần gũi.

Một ngày nghỉ lễ ngoài ý nghĩa tái tạo sức lao động, dần trở thành nhịp cầu sống động, kết nối trái tim của nhiều thế hệ người dân TPHCM với cội nguồn và niềm tự hào dân tộc.