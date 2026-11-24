Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu hòa vào biển người ở Mỹ Đình

TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 phấn khích hòa mình vào không khí sôi động của 50.000 khán giả tại concert "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Họ kỳ vọng những giá trị truyền thống được lan tỏa tới thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình có thời lượng 120 phút, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ.

Khoảng 3.000 nghệ sĩ và lực lượng tham gia biểu diễn, trong đó có các nghệ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các lực lượng khác đang tích cực tập luyện theo nội dung được phân công.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia và Thu Hằng...

Top 3 Hoa hậu Việt Nam chờ màn biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương, Muộii

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 mong chờ màn biểu diễn của các ca sĩ trong chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Trọng Tài.

Có mặt từ sớm tại sân vận động Mỹ Đình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Các chương trình nghệ thuật có thể trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

"Thông qua những chương trình đó, tinh thần và giá trị văn hóa dân tộc có thể được lan tỏa tới giới trẻ. Đặc biệt, tôi và hai bạn á hậu kỳ vọng vào chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam được tổ chức ở Mỹ Đình hôm nay", Nguyễn Yến Trang chia sẻ.

Yến Trang cho biết cô chưa có cơ hội tham dự concert lớn ở Mỹ Đình nên mong chờ đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam. “Tôi chờ đợi phần biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương, Đông Hùng - những giọng ca nam nội lực và truyền cảm hứng”, cô nói.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh kỳ vọng chương trình nghệ thuật giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Theo Khánh Linh, văn hóa không chỉ là nền tảng mà còn là nguồn lực quan trọng, giúp mỗi người hiểu hơn và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Cô cho rằng việc kết hợp các giá trị truyền thống với những hình thức giải trí được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là concert và các chương trình ca nhạc, có thể mang lại hiệu quả tích cực trong việc lan tỏa văn hóa.

“Đến với đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam, tôi mong chờ phần biểu diễn của những ca sĩ trẻ như Muộii, Cheng, Lâm Bảo Ngọc ", Khánh Linh chia sẻ.

Lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam từ giá trị truyền thống

Hoa hậu Yến Trang chờ đợi phần biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương, Đông Hùng. Ảnh: Trọng Tài.

Á hậu Khánh Linh mong chờ phần biểu diễn của những ca sĩ trẻ như Muộii, Cheng, Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: Trọng Tài.

Á hậu Phương Nghi kỳ vọng những concert như Muôn sắc Việt Nam lan tỏa văn hóa truyền thống tới các bạn trẻ. Ảnh: Trọng Tài.

Theo Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ nằm ở ngoại hình hay thần thái mà còn được thể hiện qua tri thức, lòng nhân ái, bản lĩnh, sự tự tin và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ không chỉ góp phần hình thành nhân cách mỗi người mà còn tạo nên nét đẹp riêng của con người Việt Nam. Việc chủ động tìm hiểu, trân trọng và lan tỏa các giá trị văn hóa cũng là một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Các hoa hậu, á hậu bày tỏ mong muốn những chương trình nghệ thuật như Muôn sắc Việt Nam trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

“Giới trẻ chúng tôi rất thích đến những concert. Khi những giá trị truyền thống được lồng ghép vào đó, đây là cách rất hiệu quả để giới trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa”, Khánh Linh nói.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhắc đến sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và những giá trị cội nguồn đã góp phần tạo nên bản sắc dân tộc. "Việt Nam chúng ta rất đẹp bởi những giá trị hướng về cội nguồn. Tôi tin rằng nếu mỗi người trẻ nhận thức được những giá trị đó, biết gìn giữ, phát huy bằng sự sáng tạo và trí tuệ của mình thì Việt Nam sẽ ngày càng đẹp hơn, rực rỡ hơn nữa", cô bày tỏ.

Hoa hậu và hai á hậu đều nhận thấy sự gặp gỡ giữa những giá trị mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hướng tới với tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam. Đó là tôn vinh vẻ đẹp không chỉ ở hình thức mà còn ở chiều sâu tri thức, nhân cách và trách nhiệm đối với cộng đồng.