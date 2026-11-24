Đại diện Việt Nam gặp sự cố ở Hoa hậu Quốc tế

TPO - Đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như - gặp sự cố với micro khi tham gia phần thi phỏng vấn ở bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra ngày 23/11 theo giờ Việt Nam.

Bán kết Miss International đã 2026 diễn ra hôm nay 23/11 với hai phần thi áo tắm và ứng xử. Thông qua hai phần thi, thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn cũng như tư duy vấn đáp, chia sẻ quan điểm cá nhân.

Trong phần thi Swimsuit, đại diện Việt Nam - Khánh Như - xuất hiện với bộ áo tắm một mảnh màu hồng pastel, phong thái tự tin. Người đẹp gây thiện cảm với nụ cười tươi tắn, vẻ rạng rỡ, ngọt ngào xuyên suốt phần trình diễn.

Khánh Như trình diễn áo tắm.

Khánh Như trong phần thi phỏng vấn.

Tiếp nối phần thi này, Khánh Như bước vào phần giao lưu cùng Giám đốc Truyền thông Miss International - ông Stephen Inventor-Diáz. Ngay từ những phút đầu tiên, người đẹp đã tạo thiện cảm khi chủ động nhắc đến Kinro Kansha no Hi - Ngày Tạ ơn Lao động của Nhật Bản, được tổ chức vào ngày 23/11 hằng năm.

Nhân dịp này, Khánh Như gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ông Stephen cùng đội ngũ đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị cho đêm bán kết.

Khi được hỏi về công việc hiện tại, Khánh Như giới thiệu mình là MC song ngữ Anh - Việt, hoạt động chủ yếu tại TPHCM và có cơ hội dẫn dắt nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam.

Khánh Như cho biết vai trò MC không đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với mọi người.

Cô nói thông qua quá trình gặp gỡ những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, nền tảng và nền văn hóa khác nhau, cô có cơ hội tiếp nhận thêm những góc nhìn mới, mở rộng trải nghiệm cá nhân và từng bước xây dựng sự kết nối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là những giá trị cô tích lũy được từ công việc và mong muốn tiếp tục phát huy trong hành trình tại Miss International.

Tuy có phần ứng xử trôi chảy nhưng Khánh Như và hai đại diện cuối cùng lại gặp sự cố đáng tiếc. Sự cố âm thanh khiến khán giả theo dõi qua livestream không thể nghe được phần trả lời của Khánh Như và hai đại diện còn lại.

Sự cố khiến fan Việt tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng ban tổ chức nên khắc phục sự cố âm thanh và cho ba thí sinh thi lại phần thi ứng xử để đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Công tác tổ chức đêm bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026 cũng gây tranh luận trên các diễn đàn. Sự kiện được tổ chức từ sáng 23/11 theo giờ Việt Nam nhưng kéo dài đến tận chiều cùng ngày khiến người xem thấy mệt mỏi.

Bên cạnh đó, việc ban tổ chức thu phí với những người xem livestream cũng khiến sức hút của đêm thi bị giảm sút với các fan sắc đẹp Việt Nam và quốc tế.

Sau bán kết, Lê Phương Khánh Như và 72 thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết Miss International 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 25/11. Đương kim Hoa hậu Quốc tế là người đẹp Catalina Duque đến từ Colombia. Cô được nhận xét có nhiệm kỳ kém sôi nổi so với người tiền nhiệm là Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Trải qua hai tuần tham gia các hoạt động tại Nhật Bản, đại diện Việt Nam ghi dấu với hình ảnh tự tin, chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối cùng các thí sinh quốc tế, nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ khán giả quê nhà.