TPO - 116 hoa hậu trình diễn bikini tại bán kết Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico, sáng 23/11 theo giờ Việt Nam. Năm nay, đại diện Việt Nam vắng mặt do vướng tranh chấp bản quyền với ông Nawat.
TPO - Con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến bà Nguyễn Ngọc Yến hạnh phúc, nhưng cũng có phần lo lắng. Bà mong Yến Trang hoàn thành trách nhiệm trên cương vị mới, đồng thời tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo tiểu học.
TPO - Người đẹp Đinh Hoàng Gia Linh và Trần Thị Huyền Cơ xuất hiện tại Vinpearl Golf Léman, TPHCM, chiều 23/11, trước giờ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương mặc áo dài hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu Văn hóa Việt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Trong hai ngày về nhà sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang muốn ăn bánh tráng và lẩu hải sản do mẹ chuẩn bị. Kể về những bữa cơm đón con, bà Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ niềm vui sum họp cùng những lo lắng khi con bước vào hành trình mới.
TPO - Maria Unda - Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Quốc tế của Miss Universe - tuyên bố ông Nawat không còn tham gia vào tổ chức dưới bất kỳ vai trò nào và cũng không tham dự Miss Universe năm nay.
TPO - Đại diện đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết chưa tính đến việc bổ nhiệm người thay thế Nguyễn Quỳnh Anh sau khi cô bị tước danh hiệu.
TPO - Quy tụ 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Charm 2026 dành khoảng ba tuần cho các hoạt động thi sắc đẹp kết hợp trải nghiệm văn hóa, du lịch Việt Nam. Nhiều người đẹp chia sẻ ấn tượng về sự hiếu khách, ẩm thực và trang phục truyền thống trong những ngày đầu đến Việt Nam.
TPO - Bên lề Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm đua xe go-kart, trượt cầu vồng tại Brightpark, thuộc quần thể Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Trở về Trường Đại học Ngoại thương nhân dịp 20/11, Á hậu Lê Phương Nghi được nhận hoa, quà và huy hiệu của nhà trường. Cô cho biết muốn sớm tiếp tục chương trình học, cân bằng trách nhiệm của một sinh viên và vai trò sau đăng quang.
TPO - Chỉ 47 ngày sau đăng quang, Quỳnh Anh đã mất danh hiệu Miss Universe Vietnam sau hàng loạt ồn ào, từ tranh cãi tin nhắn riêng, lời xin lỗi gây chú ý đến những lùm xùm về trách nhiệm với ban tổ chức. Nhiệm kỳ hoa hậu ngắn ngủi của cô khép lại bằng quyết định thu hồi vương miện, gây xôn xao showbiz Việt.
TPO - Sáng 19/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang được hàng trăm sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội chào đón khi trở về tri ân thầy cô nhân dịp 20/11.
TPO - “Dù ở cương vị nào, danh hiệu nào, em vẫn là cô sinh viên bé nhỏ của thầy cô”, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chia sẻ khi trở lại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sáng 19/11. Đây cũng là ngôi trường ông nội cô từng công tác, mẹ cô từng theo học.
TPO - Tối 18/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam ra thông báo tước danh hiệu của người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh. Trước đó, cô bị cấm hoạt động 6 tháng sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.
Ngày 6/10, với nghi lễ ký kết trang trọng, Naris Cosmetics chính thức trở thành Nhà tài trợ Tôn vinh nhan sắc Việt tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Lễ ký kết mở ra một hành trình đồng hành mới, nơi câu chuyện gần một thế kỷ nuôi dưỡng vẻ đẹp của thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản gặp gỡ cùng sứ mệnh tôn vinh những giá trị đẹp của người phụ nữ Việt.
TPO - Nhìn lại một tuần sau đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ cô cùng hai á hậu có lịch trình media tour dày đặc, bận rộn đến mức mỗi đêm chỉ có 3-4 giờ để ngủ. Tuy vậy, cô thấy vui và biết ơn vì nhận được sự yêu mến, quan tâm từ người thân và công chúng. Cô cũng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời mời về trường dịp 20/11.
TPO - Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thử sức làm MC cho bản tin đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026). Cô cùng Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Lê Phương Nghi gửi lời chúc tới cán bộ nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Tiền Phong nhân dịp đặc biệt.