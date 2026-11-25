Tổng thống Belarus sẵn sàng cùng Tổng thống Ukraine bay tới Mátxcơva đàm phán

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vừa đề xuất rằng ông và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cùng bay tới Mátxcơva để đàm phán với Điện Kremlin, nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Pháp Le Point được công bố ngày 24/11, Tổng thống Lukashenko nói rằng ông tin các lực lượng Nga đang giành ưu thế trên chiến trường.

Tổng thống Putin từ lâu đã đề nghị ông Zelensky đến Mátxcơva để đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ đề xuất này, đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga tại những địa điểm khác mang tính “trung lập hơn”.

“Volodya (Volodymir) Zelensky và tôi có thể đơn giản cùng nhau lên máy bay đến Mátxcơva. Chỉ hai chúng tôi. Với tư cách là người bảo đảm an toàn cho ông ấy, tôi có thể ngồi cùng và bay đến Mátxcơva”, ông Lukashenko nói trong những phát biểu được hãng thông tấn Belarus Belta dẫn lại.

Khi được gợi ý rằng ông Zelensky khó có khả năng chấp nhận đề xuất này, ông Lukashenko đáp: “Nếu ông ấy không đồng ý thì cứ tiếp tục chiến đấu. Hãy cầm súng tự động ra tiền tuyến và chiến đấu. Cuộc xung đột vẫn đang diễn ra. Nó cần phải được chấm dứt. Và chúng ta có thể đạt được thỏa thuận”.

Ông nói rằng các lực lượng Nga đang tiến quân chậm nhưng vẫn giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

“Tổng thống Putin vẫn đang giành chiến thắng trên mặt trận. Dù thế nào đi nữa, đó là thực tế”, ông Lukashenko nói.

Quân đội Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đang tiến công dọc theo tuyến đầu dài 1.200 km. Các lực lượng Nga đang từng bước tiến sâu vào vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine, nhưng chiến tuyến nhìn chung gần như không thay đổi trong nhiều tháng qua.

Ông Zelensky chỉ trích vai trò của ông Lukashenko trong cuộc xung đột. Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Ukraine từng đe dọa sẽ có hành động với Belarus nếu ông Lukashenko không loại bỏ những thiết bị theo dõi mà Kiev cho rằng giúp Nga triển khai các cuộc tấn công.

Ông Lukashenko cho rằng việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ dẫn dắt trong tháng này là một diễn biến tích cực.

Ông hoan nghênh khả năng các nhà đàm phán châu Âu tham gia những vòng đàm phán tiếp theo, nhưng cho rằng ba quốc gia Slav chủ chốt là Nga, Ukraine và Belarus mới là những bên cần quyết định cách giải quyết các vấn đề trong khu vực.

“Chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt cuộc xung đột này, những dàn xếp trong tương lai và các vấn đề liên quan nhanh hơn so với khi đàm phán với các bạn (người châu Âu). Và người dân sẽ chấp nhận điều đó”, ông Lukashenko nói.