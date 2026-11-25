Nga nói Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu, phớt lờ yêu cầu của Mỹ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiềm chế các cuộc tấn công này. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Mátxcơva sẽ có biện pháp đáp trả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Kiev tuyên bố chỉ ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga khi Mátxcơva cũng thực hiện điều tương tự.

Các cuộc tấn công của Ukraine giảm xuống sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố về một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng vào giữa tháng 10. Tuy nhiên, hoạt động này đã gia tăng trở lại kể từ cuối tháng trước.

“Chúng tôi nhận thấy chính quyền Kiev vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của chúng tôi, bất chấp lời kêu gọi và yêu cầu trực tiếp của Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế những cuộc tấn công như vậy. Chính quyền Kiev đang phớt lờ lời khuyên này”, ông Putin phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong ngành dầu mỏ tại Điện Kremlin ngày 25/11.

“Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả từ phía chúng tôi là điều không thể tránh khỏi”, ông nói.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu cuộc họp xem xét triển khai thêm biện pháp bảo vệ an ninh cho các cơ sở năng lượng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói rằng Nga có thể chấm dứt các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga bằng cách kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm rưỡi.

Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm đáng kể.

Một số khu vực của Nga đã áp dụng các biện pháp hạn chế bán lẻ xăng và dầu diesel sau khi Ukraine nối lại các cuộc tấn công.

Ông Putin cho biết, thị trường nhiên liệu trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng giá xăng đã ổn định sau khi đạt đỉnh vào tháng 10.

Liên minh châu Âu (EU) quyết định ngừng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển từ Nga từ ngày 1/1. Tuy nhiên, lượng LNG Nga cung cấp cho châu Âu vẫn đạt khoảng 13,7 triệu tấn trong năm ngoái.

Theo dữ liệu sơ bộ của LSEG, xuất khẩu LNG của Nga sang châu Âu trong 10 tháng đầu năm nay tăng khoảng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 11,8 triệu tấn.

Ông Putin cho rằng những nỗ lực của châu Âu nhằm hạn chế xuất khẩu năng lượng của Nga đã phản tác dụng, khi Nga mở rộng thị trường tiêu thụ và ngày càng sử dụng tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc bờ biển Bắc cực của nước này.