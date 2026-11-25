Chính phủ Mỹ tính chuyện mua cổ phần Nvidia

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông từng cân nhắc việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại Nvidia và cho rằng vẫn chưa quá muộn để thực hiện điều này, sau khi ông Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn sản xuất chip.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Nvidia Jensen Huang (trái). (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post ngày 24/11, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã cân nhắc khả năng Chính phủ Mỹ sở hữu cổ phần tại Nvidia.

Ông cho biết thành công của Nvidia là yếu tố thiết yếu để Mỹ duy trì lợi thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ông Jensen Huang được khôi phục chức vụ CEO Nvidia ngày 23/11, chưa đầy hai tuần sau khi từ chức tại tập đoàn do chính mình sáng lập.

Trước đó, ông Huang vướng vào bê bối liên quan đến cáo buộc ngoại tình với một phụ nữ bị nghi là gián điệp và hai phụ nữ trong Nvidia.

Vị tỷ phú bất ngờ trở lại chỉ vài ngày sau khi hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố không có kế hoạch phục chức cho ông.

Tổng thống Trump, người nhiều lần dành lời khen ngợi ông Huang, nhấn mạnh vai trò của mình trong việc giúp nhà lãnh đạo Nvidia trở lại nắm quyền, đồng thời tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với hội đồng quản trị tập đoàn.

Theo Business Insider, khả năng Chính phủ Mỹ mua cổ phần Nvidia phù hợp với những động thái tương tự của chính quyền Tổng thống Trump trong thời gian qua.

Tháng 8/2025, Chính phủ Mỹ đạt thỏa thuận đầu tư 8,9 tỷ USD vào Intel để đổi lấy gần 10% cổ phần của tập đoàn này, nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn.

Trước thương vụ Intel, chính quyền Tổng thống Trump cũng tuyên bố nắm giữ “cổ phần vàng” tại US Steel, để đổi lấy việc chấp thuận cho tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản mua lại hãng thép này.

Chính phủ Mỹ cũng đầu tư vào các doanh nghiệp khoáng sản thiết yếu như MP Materials, Lithium Americas và Trilogy Metals, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với công ty năng lượng hạt nhân Westinghouse.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẵn sàng ân xá cho ông Jensen Huang nếu cần thiết, nhưng tin rằng CEO Nvidia sẽ không cần đến biện pháp này.

Tổng thống Mỹ cũng khuyến khích ông Huang nói sự thật khi ra điều trần trước Quốc hội vào tuần tới.

Nhiều nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chỉ trích quyết định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, khi những nghi vấn về việc liệu ông có gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu chip vẫn chưa được giải đáp.