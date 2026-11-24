Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi ông Jensen Huang trở lại 'ghế nóng'

TPO - Cổ phiếu Nvidia quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11 (giờ Mỹ) khi tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư giảm dần sau khi ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia giảm 5%. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường nhanh chóng thay đổi sau thông tin hội đồng quản trị quyết định khôi phục chức vụ CEO cho Jensen Huang.

Đà điều chỉnh của Nvidia kéo theo áp lực bán trên diện rộng đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt mở cửa trong sắc đỏ, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp tháng 12.

Cổ phiếu Nvidia tăng 31% ở phiên 23/11 nhờ thông tin Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Ảnh: Reuters.

Ngay đầu phiên ngày 24/11, chỉ số Dow Jones giảm 100,7 điểm tương đương 0,2%, xuống 49.494,6 điểm. S&P 500 giảm 64,8 điểm, tương đương 0,9%, còn 7.172,33 điểm. Nasdaq Composite giảm mạnh nhất khi mất 343,7 điểm, tương đương 1,43%, xuống 23.745,862 điểm.

Trước đó, Hội đồng quản trị Nvidia xác nhận đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với ông Jensen Huang và đánh giá cao sự thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo của ông. Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định ông Jensen Huang là người phù hợp để dẫn dắt Nvidia, đồng thời nhấn mạnh quyết định khôi phục chức vụ CEO của ông phục vụ lợi ích tốt nhất của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Ông Harvey Jones sẽ tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị Nvidia.

Ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia trong bối cảnh công ty tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 23/11 rằng ông đã trao đổi trực tiếp và gián tiếp với các thành viên Hội đồng quản trị Nvidia, đồng thời thuyết phục họ đạt được thỏa thuận liên quan đến việc đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo.

Theo các nguồn tin, một số quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng đã trấn an Hội đồng quản trị Nvidia rằng ông Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và không phải đối mặt với các cáo buộc buôn lậu chip như những thông tin được đề cập trước đó.

Phát biểu sau khi trở lại vị trí CEO, ông Jensen Huang bày tỏ vinh dự khi tiếp tục dẫn dắt Nvidia và nhấn mạnh vai trò của công ty trong giai đoạn chuyển đổi công nghiệp mới do công nghệ thúc đẩy.

"Tôi rất vinh dự khi được trở lại Nvidia và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp mới", ông Huang cho biết.

Mặc dù thông tin ông Jensen Huang trở lại ban lãnh đạo từng tạo cú hích lớn cho cổ phiếu Nvidia, diễn biến giảm điểm trong phiên tiếp theo cho thấy giới đầu tư vẫn thận trọng trước những biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ tại Mỹ.