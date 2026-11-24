Tập đoàn Mai Linh bị thu giữ tài sản, còn 120 người

TPO - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản liên quan đến các khoản vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Từ tháng 5 tới nay, doanh nghiệp này giảm từ 5.500 nhân sự xuống còn 120 người, tương đương mức giảm gần 98%.

LPbank vừa thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh. Theo đó, tài sản thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất rộng 707m2 tại thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/2/2011, đứng tên Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An, nay là Công ty TNHH Mai Linh Hội An.

LPBank cho biết ngày 2/10, ngân hàng đã yêu cầu Tập đoàn Mai Linh và Công ty TNHH Mai Linh Hội An tự nguyện bàn giao tài sản để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, các bên không thực hiện theo yêu cầu. Do đó, LPBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết. Thời gian thu giữ dự kiến vào ngày 11/12/2026.

Thông báo thu tài sản đảm bảo của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (ảnh: N.M).

Từ tháng 5 tới nay, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh giảm từ 5.500 nhân sự xuống còn 120 người, tương đương mức giảm gần 98%.

Doanh nghiệp bổ nhiệm bà Trần Thị Diễm Trang (sinh năm 1971) làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Đồng Ngọc Danh (sinh năm 1979).

Thành lập năm 1993 dưới sự dẫn dắt của ông Hồ Huy, Mai Linh từng là một trong những thương hiệu taxi lớn nhất Việt Nam, cùng Vinasun chiếm lĩnh thị trường vận tải hành khách. Ở thời kỳ đỉnh cao, đội xe màu xanh đặc trưng của hãng hiện diện tại nhiều tỉnh, thành, với hàng chục nghìn tài xế và doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, Mai Linh bắt đầu đối mặt khó khăn tài chính từ năm 2008.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Hồ Huy từng khẳng định Mai Linh không lựa chọn xe điện. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, doanh nghiệp thay đổi định hướng, công bố kế hoạch đầu tư xe điện để thay thế đội xe cũ, tiết giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cuối năm 2024, Mai Linh đã đặt bút ký hợp đồng mua và thuê 3.999 xe điện VinFast thông qua Green SM (GSM). Đội xe dự kiến gồm các mẫu VF e34 và VF 5, giữ màu xanh lá đặc trưng của Mai Linh và được bổ sung logo đối tác.

Đầu tháng 5, Nam A Bank thông báo thu giữ hàng loạt ô tô điện VinFast VF 5 Plus thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai - đơn vị do Mai Linh Group nắm 51% vốn - để xử lý khoản nợ quá hạn.