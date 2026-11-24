Lý do hàng trăm cổ phiếu sắp chuyển sàn

TPO - Theo lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, 23/12 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Từ ngày 28/12, các cổ phiếu này sẽ chính thức giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE).

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE nằm trong kế hoạch sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán. Chủ trương này đã được Chính phủ đề ra từ năm 2020, với định hướng phân định rõ chức năng của hai sở giao dịch.

Sau khi chuyển giao cổ phiếu niêm yết, HoSE sẽ là đầu mối tổ chức giao dịch tập trung đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Trong khi đó, HNX có điều kiện tập trung chuyên sâu hơn vào vận hành thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và thị trường UPCoM.

HoSE cho biết việc tập trung cổ phiếu niêm yết về một sở giao dịch được kỳ vọng hạn chế những khác biệt về cơ chế giao dịch, niêm yết giữa hai sở, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc rà soát, phân bảng cổ phiếu theo quy mô và chất lượng. Thị trường cũng có điều kiện xây dựng các bộ chỉ số đại diện thống nhất, phản ánh toàn diện hơn hoạt động của nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm được tập trung tại HoSE. Ảnh: T.L

HNX cũng được định hướng nghiên cứu, phát triển các cấu phần tài chính mới như thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch vốn chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đây cũng là một bước triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg. Chiến lược đặt mục tiêu đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030, hoàn thành phân bảng cổ phiếu niêm yết và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo chuẩn mực quốc tế.

Theo HoSE, việc tập trung cổ phiếu tại một sở giao dịch thống nhất còn giúp tăng khả năng nhận diện của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với các định chế tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội thu hút dòng vốn, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty, chuẩn hóa công bố thông tin, bao gồm công bố bằng tiếng Anh và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Theo kế hoạch chính thức của VNX, 23/12 là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX.

Ngày 24-25/12, các cổ phiếu niêm yết trên HNX thuộc diện chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch. Hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán khác tại HoSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 28/12, các cổ phiếu được chuyển từ HNX sang HoSE sẽ có phiên giao dịch đầu tiên tại sở giao dịch mới. Từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tập trung tại HoSE.

HOSE cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng VNX, HOSE, HNX và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao theo nguyên tắc khách quan, công khai, hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động giao dịch thông suốt, an toàn và ổn định.