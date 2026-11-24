Giá vàng miếng đứng im, vàng nhẫn tiếp tục tăng

TPO - Sáng nay (24/11), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 135 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục tăng ngày thứ 2 liên tiếp, có thương hiệu ngang giá vàng miếng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130-135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cùng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mốc 135 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn tăng ngày thứ 2 liên tiếp (ảnh: NY).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng ngày thứ 2 liên tiếp từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 129,7 - 133,7 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn DOJI 130-135 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 133-135 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.668 USD/ounce, tăng 73 USD so với sáng qua, tương đương 114,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng cao hơn thế giới khoảng 20,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.668 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua, mức cao nhất từ trước đến nay. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.385 - 26.951 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng thương mại tiến sát mốc 26.000 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.610 - 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra).