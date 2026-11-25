TPO - Di dời khẩn cấp đến khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng) sau vụ nổ khí gas gây sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), nhiều hộ dân khu tập thể E4 đang bắt đầu làm quen với môi trường sống mới. Họ mong cơ quan chức năng sớm thông tin rõ thời gian tạm cư và phương án xử lý khu nhà cũ để có cơ sở ổn định cuộc sống.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới Thủ đô duy trì hình thái có mưa trời rét. Sau đó khu vực nhiều khả năng có diễn biến tăng nhiệt nhẹ quay lại ngưỡng 25 - 27 độ C.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy và xe thô sơ, trong đó đề xuất quy định cụ thể phạm vi hoạt động và điểm đón trả khách.
TPO - Sau vụ nổ khí gas tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
TPO - Chiều 24/11, một vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trên phố Hàng Thiếc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
TPO - Sau vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) sáng 24/11, những người may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự cố.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp dài khoảng 2,1km, rộng 46m với quy mô 6 làn xe nhằm mở thêm hướng kết nối từ Đại lộ Thăng Long đến khu vực xã Kiều Phú.
TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội dự báo chuyển rét, có mưa trong ngày 24/11. Nhiệt độ cao nhất không quá 22 độ C.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng đến hết quý II/2028, chậm một năm so với kế hoạch do vướng mặt bằng và chưa có nhà thầu tham dự gói xây lắp.
TPO - Tuyến đường trục chính đô thị dài khoảng 35,04 km đi qua 9 phường, xã từ nút giao cầu Hồng Hà đến hết địa phận xã Bát Tràng, kết nối liên thông với 8 cây cầu vượt sông Hồng.
TPO - Nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt được thi công, cải tạo trong giai đoạn cuối năm, gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.
TPO - Trong ngày thứ Ba (24/11), người dân và du khách tại Hà Nội được miễn 100% tiền vé khi sử dụng toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá cùng 2 tuyến đường sắt đô thị nhân dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
TPO - Sáng nay, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía bắc phổ biến ở mức kém đến xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thông tin được ghi nhận trên ứng dụng quan trắc VN AIR của Cục Môi trường.
TPO - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục chạm ngưỡng xấu và rất xấu trong những ngày giữa tháng 11, Hà Nội đã ban hành kế hoạch hành động cấp bách, siết kiểm tra bụi tại các công trường xây dựng, làng nghề, đồng thời kích hoạt cơ chế phối hợp liên vùng với 7 tỉnh, thành phố lân cận.
TPO - Do chủ đầu tư triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ quá chậm so với tiến độ được giao, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu việc dừng thực hiện các văn bản liên quan và xử lý cơ chế hỗ trợ tài chính.
TPO - Trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” tối nay (22/11), Ban Tổ chức dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật.