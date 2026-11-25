Mỹ chuẩn bị tăng thuế với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác

TPO - Theo những người am hiểu về kế hoạch này, Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế quan với Trung Quốc và hàng chục quốc gia khác mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng đang gây tổn hại cho các doanh nghiệp Mỹ, bằng cách hỗ trợ hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước của chính họ.

Cảng hàng hoá ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến trong tuần này sẽ công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về các khoản trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 quốc gia khác. Tuy nhiên, những người này nói rằng thời điểm công bố có thể thay đổi.

Ông Greer từng cho rằng các khoản trợ cấp nói trên, cùng những hình thức hỗ trợ khác từ chính phủ, đã tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các nền kinh tế bị nhắm đến. Điều này cho phép doanh nghiệp của các nước đó cung cấp cho thị trường toàn cầu hàng hóa giá rẻ hơn, qua đó làm suy yếu các nhà sản xuất Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từ chối bình luận. Nhà Trắng cũng không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Việc USTR công bố kết quả điều tra trong tuần này có thể giúp chuyển hướng sự chú ý khỏi những tranh cãi tiếp diễn xung quanh CEO Jensen Huang của Nvidia, cũng như vấn đề xuất khẩu chip tiên tiến. Vụ bê bối này khiến các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đặt câu hỏi về lập trường của chính quyền Mỹ với Trung Quốc.

Thông báo của USTR nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc tăng thuế với hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 27 quốc gia thành viên EU. Các mức thuế mới sẽ áp dụng với phần lớn sản phẩm xuất khẩu từ những quốc gia này, mặc dù có thể loại trừ một số mặt hàng công nghiệp như thép, nhôm và ô tô - vốn đã chịu thuế theo cơ chế riêng về an ninh quốc gia.

Mức thuế cuối cùng hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ nhiều lần tuyên bố họ dự định áp dụng mức tương tự những mức thuế mà ông Trump đưa ra năm 2025, trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ đợt áp thuế đầu tiên của ông vào tháng 2/2026.

Theo những người am hiểu về kế hoạch, các quốc gia đã đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Trump, chẳng hạn như Nhật Bản, EU và một số nước khác, nhiều khả năng sẽ chịu mức thuế quan tổng thể dựa trên thỏa thuận mà họ đã ký trước phán quyết của Tòa án Tối cao.

Điều đó nghĩa là EU, Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức thuế 15% hoặc thấp hơn, trong khi các quốc gia khác như Ấn Độ có thể phải chịu mức thuế cao hơn, tùy thuộc vào các thỏa thuận mà họ đã đạt được với ông Trump.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn so với phần lớn các quốc gia khác. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng những khoản trợ cấp của Trung Quốc có quy mô đặc biệt lớn và gây xáo trộn nền kinh tế toàn cầu.

Một số nguồn tin cho biết thêm, chính quyền Mỹ cũng có thể đưa vào các điều khoản cho phép tăng thuế với những quốc gia nếu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của họ trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc nếu các nước này không thực hiện thay đổi chính sách trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong tương lai.

Mức thuế mới nhiều khả năng sẽ được cộng thêm vào những khoản thuế công bố hồi tháng 7, nhằm trừng phạt các quốc gia không ngăn chặn hoạt động thương mại hàng hóa được sản xuất thông qua lao động mà Mỹ gọi là “cưỡng bức”.

Biện pháp này quy định mức thuế từ 10% - 12,5% đối với nhóm gồm 60 nền kinh tế, nhưng đang đối mặt với một vụ kiện tại tòa án.