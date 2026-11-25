Phim Việt ra rạp dồn dập, quảng bá rầm rộ vẫn ngã ngựa

TPO - Dù được quảng bá rầm rộ, nhiều phim Việt gần đây nhận phản hồi trái chiều về chất lượng, không duy trì được sức hút tại phòng vé. Chuyên gia cho rằng không có công thức bất biến trong phát hành phim, điều quan trọng là chất lượng phim và tiếp cận đúng đối tượng khán giả.

Thị trường điện ảnh Việt Nam bước vào những tháng cuối năm 2026 với mật độ phát hành dày đặc. Sau thành công của Trại buôn người, hàng loạt phim nội điều chỉnh lịch chiếu, khiến cuộc cạnh tranh phòng vé càng trở nên quyết liệt.

Chất lượng không tương xứng số lượng

Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 từng có kế hoạch phát hành cách nhau hai tuần nhưng sau khi điều chỉnh lịch chiếu lại trở thành đối thủ cạnh tranh trong cùng thời điểm. Khi hai tác phẩm chưa kết thúc hành trình phòng vé, Bò sữa bay tiếp tục gia nhập đường đua trong tháng 11.

Chưa đầy một tháng, từ 26/10 đến 20/11, có tới 5 phim Việt lần lượt ra rạp. Mở đầu là Án mạng karaoke, tiếp đến là Chị chị em em 3, Bò sữa bay, Ngày con còn mẹ và Trại giam hạnh phúc. Ngày 27/11, Mẹ mìn dự kiến tiếp tục gia nhập cuộc đua phòng vé, tuy nhiên vừa dời sang 2/12.

Bò sữa bay doanh thu kém, trong khi và Án mạng karaoke đã rời rạp với thành tích không mấy khả quan.

Đáng chú ý, một số tác phẩm từng điều chỉnh lịch phát hành. Án mạng karaoke ban đầu dự kiến ra rạp ngày 2/10, Chị chị em em 3 ngày 16/10, còn Mẹ mìn ngày 23/10. Việc liên tiếp thay đổi lịch chiếu khiến khoảng cách phát hành giữa một số phim bị thu hẹp, gia tăng áp lực cạnh tranh suất chiếu và thu hút khán giả.

Không chỉ cạnh tranh với nhau, các phim Việt còn phải đối đầu với những thương hiệu điện ảnh quốc tế như Godzilla Minus Zero và Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân.

Trong bối cảnh các phim mới liên tục xuất hiện, sức hút của từng tác phẩm nhanh chóng bị thử thách. Những bộ phim có khởi đầu không thuận lợi phải đối mặt với áp lực duy trì suất chiếu, trong khi chiến dịch quảng bá của các đối thủ liên tục triển khai.

Án mạng karaoke là trường hợp điển hình. Từ lịch phát hành ban đầu ngày 2/10, phim chuyển sang ngày 30/10, giữa lúc Trại buôn người thống trị phòng vé. Đạo diễn Hoàng Lê cho biết ê-kíp muốn có thêm thời gian hoàn thiện chất lượng tác phẩm.

Phim sau đó tổ chức chiếu sớm và chính thức ra rạp ngày 26/10, thu hơn 40 tỷ đồng nhờ lợi thế về thời gian phát hành. Tuy nhiên, khi Chị chị em em 3 xuất hiện, sức mua nhanh chóng giảm. Sau 10 ngày chiếu, doanh thu Án mạng karaoke đạt khoảng 46 tỷ đồng.

Bên cạnh áp lực từ đối thủ, tác phẩm nhận nhiều phản hồi tiêu cực về tính logic của kịch bản, cách xây dựng tình tiết phá án và diễn xuất. Những tranh luận trên mạng xã hội không giúp phim duy trì sức hút tại phòng vé.

Ngày 20/11, Án mạng karaoke khép lại đợt phát hành, gần một tháng sau khi mở suất chiếu sớm từ 21/10. Đến ngày 22/11, Box Office Vietnam ghi nhận tổng doanh thu phim đạt khoảng 48,47 tỷ đồng.

Chị chị em em 3 vấp phải những tranh cãi về kịch bản, cách xây dựng nhân vật và thông điệp liên quan chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, với lợi thế thương hiệu, dàn diễn viên nổi tiếng và chiến dịch quảng bá, phim vẫn vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn một tuần ra mắt. Tính đến ngày 24/11, tác phẩm thu hơn 116 tỷ đồng.

Chị chị em em 3 vấp tranh cãi gay gắt về kịch bản và diễn xuất của các diễn viên.

Kém may mắn hơn là Bò sữa bay. Dù quy tụ nhiều gương mặt trẻ được chú ý như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, tác phẩm không tạo được sức bật tương xứng với kỳ vọng. Phim được ghi nhận về những tìm tòi trong phong cách làm phim nhưng cũng bộc lộ hạn chế trong việc kết nối các tuyến truyện, phát triển nhân vật.

Ra rạp sau Chị chị em em 3 chỉ một tuần, Bò sữa bay chưa kịp tích lũy hiệu ứng truyền miệng đã phải cạnh tranh với Ngày con còn mẹ sau đó 5 ngày. Tính đến tối 24/11, tác phẩm mới thu khoảng 19,5 tỷ đồng. Riêng ba ngày cuối tuần, phim chỉ kiếm thêm 328 triệu đồng, đối diện nguy cơ thua lỗ.

Áp lực tương tự đang diễn ra với Ngày con còn mẹ. Sau nhiều ngày dẫn đầu phòng vé, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phải nhường vị trí cho Trại giam hạnh phúc. Số suất chiếu cuối tuần của phim giảm từ hơn 10.000 xuống còn gần 2.700 suất. Tính đến tối 24/11, phim đạt doanh thu khoảng hơn 60 tỷ đồng. Tác phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều về kịch bản và cách kể chuyện.

Thực tế này đặt ra bài toán cho các đơn vị sản xuất, truyền thông và phát hành. Khi khoảng cách giữa các đợt ra mắt phim ngày càng ngắn, mỗi tác phẩm có ít thời gian hơn để tạo dựng sức hút, lan tỏa hiệu ứng truyền miệng và cải thiện doanh thu. Trong khi đó, chất lượng phim không đồng đều khiến việc duy trì sự quan tâm của khán giả càng trở nên khó khăn.

Tác phẩm kém sẽ bị thị trường đào thải

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước cho rằng việc các đơn vị sản xuất, phát hành chủ động thay đổi lịch ra mắt không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy thị trường đang rơi vào tình trạng cạnh tranh thiếu kiểm soát.

Ngược lại, theo ông, động thái này phản ánh sự năng động và nhanh nhạy của các đơn vị trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển.

Nhìn từ Hollywood, việc các dự án lớn điều chỉnh thời điểm ra rạp so với kế hoạch ban đầu cũng không phải chuyện hiếm.

Với thị trường Việt Nam, ông Phước cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi lịch chiếu, từ nhu cầu hoàn thiện tác phẩm ở khâu hậu kỳ đến việc tránh đối đầu trực tiếp với những đối thủ mạnh.

Ngày con còn mẹ dù có Phương Anh Đào, Hồng Đào nhưng cũng không tạo được "cú nổ" phòng vé.

“Về cơ bản, việc này sẽ do các đơn vị phát hành tính toán dựa theo diễn biến phát sinh ở thị trường thực địa, đồng thời các bên phát hành luôn tìm cách phối hợp với nhau về lịch phát hành chung chứ không phải mạnh ai nấy làm, như người bên ngoài thường lầm tưởng”, chuyên gia Châu Quang Phước nói.

Ông không quá lo ngại về tình trạng các phim Việt cạnh tranh chồng chéo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung. Theo quan sát của chuyên gia, số lượng phim Việt ra rạp vẫn được phân bổ tương đối đồng đều qua các tháng, với sự đa dạng nhất định về thể loại.

Trước thực tế nhiều phim được quảng bá mạnh nhưng nhận phản hồi trái chiều sau khi ra rạp, chuyên gia Châu Quang Phước cho rằng chất lượng tác phẩm vẫn là yếu tố quan trọng quyết định khả năng chinh phục khán giả.

“Hẳn nhiên, cho dù có được đầu tư quảng bá tốt cách mấy mà chất lượng phim không tương xứng thì khả năng phim nhận được phản hồi trái chiều hoặc thất thu là điều khó tránh”, ông nhận định.

Tuy nhiên, thất bại về mặt thương mại không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ chất lượng phim. Chuyên gia lưu ý đến tình trạng “lệch pha” trong hoạt động truyền thông, tiếp thị, khi ê-kíp chưa hướng đúng vào nhóm khán giả mục tiêu của dự án.

Điều này có thể khiến một tác phẩm có chất lượng không tệ vẫn thất bại tại phòng vé. Ông lấy Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh làm ví dụ cho trường hợp này.

Ở chiều ngược lại, thành công thương mại của Chị chị em em 3 cho thấy những tranh cãi xoay quanh nội dung tác phẩm vẫn có thể trở thành lợi thế truyền thông nếu ê-kíp xác định đúng đối tượng khán giả.

Với Chị chị em em 3, chuyên gia nhận thấy ê-kíp tiếp thị đã chủ động hướng sự chú ý của dư luận vào những yếu tố tưởng chừng là điểm yếu của phim, chẳng hạn câu chuyện “tiểu tam” và những mối quan hệ tình cảm chằng chịt giữa các nhân vật nữ.

Những tranh luận xoay quanh nội dung, cùng các chất liệu từ câu chuyện và hình ảnh trong phim, góp phần tạo hiệu ứng truyền miệng từ chính người xem.

“Phim Chị chị em em 3 có doanh thu phòng vé tốt là bởi không lên gân về truyền thông phim bằng những thông điệp giáo điều này kia, mà chủ yếu tìm hướng tiếp cận đúng đối tượng khán giả - khách hàng mục tiêu - của dự án. Không hơn không kém. Vậy là đủ!”, ông Phước chia sẻ.

Trước lo ngại việc nhiều phim Việt liên tiếp không đáp ứng kỳ vọng có thể làm suy giảm niềm tin của khán giả vào điện ảnh nội địa, chuyên gia Châu Quang Phước có góc nhìn khác.

Thị trường luôn tồn tại những sản phẩm với chất lượng khác nhau. Khán giả có khả năng lựa chọn tác phẩm phù hợp với sở thích, nhu cầu và khả năng chi trả của mình.

Những tác phẩm có chất lượng kém tự khắc sẽ bị thị trường đào thải, trở thành viên gạch lót đường cho các phim khác tốt hơn.

Về giải pháp, chuyên gia cho rằng trách nhiệm trước tiên của nhà làm phim là tạo ra tác phẩm có chất lượng tốt nhất trong khả năng của mình. Trên cơ sở đó, nhà sản xuất và đơn vị phát hành cần căn cứ diễn biến thực tế của thị trường để tính toán lịch chiếu, xây dựng chiến lược truyền thông, tiếp thị tương xứng.