563 triệu người xem dàn siêu anh hùng Avengers tái xuất

TPO - Trailer cuối cùng của "Avengers: Doomsday" đạt 563 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành trailer có lượt xem cao nhất lịch sử Disney và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mọi thời đại. Thành tích cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu Avengers, đặc biệt khi bộ phim quy tụ nhiều thế hệ siêu anh hùng Marvel.

Theo Deadline ngày 24/11, trailer cuối cùng của Avengers: Doomsday thu hút 563 triệu lượt xem trên toàn cầu trong 24 giờ đầu phát hành. Số liệu do đơn vị phân tích WaveMetrix thống kê. Đây là trailer được xem nhiều nhất trong lịch sử Disney, đồng thời xếp thứ hai trên bảng xếp hạng mọi thời đại.

Thành tích này vượt trailer đầu tiên của chính Avengers: Doomsday, phát hành vào tháng 7 với 503 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên. Kỷ lục trước đó của Disney thuộc về đoạn quảng bá Deadpool & Wolverine phát trong trận Super Bowl năm 2024, đạt 365 triệu lượt xem, bao gồm cả lượng khán giả theo dõi trên truyền hình.

Trên bảng xếp hạng toàn ngành, Avengers: Doomsday chỉ đứng sau Spider-Man: Brand New Day. Trailer phim này từng đạt khoảng 718,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu.

Trailer cuối cùng của Avengers: Doomsday. Nguồn: Marvel.

Một trong những yếu tố khiến trailer thu hút sự chú ý là màn tái xuất của nhiều nhân vật quen thuộc, kết hợp các thế hệ siêu anh hùng từ những vũ trụ khác nhau.

Đoạn phim mở đầu bằng những khoảnh khắc giữa Steve Rogers (Chris Evans) và Peggy Carter (Hayley Atwell), hé lộ cuộc sống gia đình của hai nhân vật sau các sự kiện trong Avengers: Endgame. Steve Rogers thừa nhận những lựa chọn trong quá khứ đã để lại hậu quả mà các siêu anh hùng phải đối mặt.

Trailer đồng thời giới thiệu cuộc đối đầu giữa các Avengers, Fantastic Four và nhóm X-Men trước mối đe dọa từ Doctor Doom do Robert Downey Jr. thủ vai. Khán giả còn được chứng kiến những nhân vật như Thor (Chris Hemsworth), Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Cyclops (James Marsden), Gambit (Channing Tatum) và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Sự trở lại của Robert Downey Jr. trong vai phản diện cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Sau nhiều năm gắn bó với hình tượng Iron Man, nam diễn viên đảm nhận nhân vật Doctor Doom, đối thủ trung tâm của các siêu anh hùng trong phần phim mới.

Cựu Đội trưởng Mỹ Steve Rogers là nhân vật trung tâm trong trailer mới nhất.

Tuy nhiên, thành tích lượt xem chưa đồng nghĩa với bảo chứng cho doanh thu phòng vé. Một bộ phận khán giả bày tỏ hào hứng trước màn hội tụ của dàn diễn viên, trong khi những ý kiến khác cho rằng Marvel đang dựa nhiều vào yếu tố hoài niệm và sự trở lại của các nhân vật cũ để thu hút sự chú ý. Trailer cũng vấp phải một số nhận xét về kỹ xảo hình ảnh và cách dàn dựng các phân cảnh hành động.

Về chiến lược phát hành, Avengers: Doomsday có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Bộ phim dự kiến ra rạp ngày 18/12, dưới sự chỉ đạo của hai đạo diễn Anthony và Joe Russo. Đây là phần phim đánh dấu sự trở lại của thương hiệu sau Avengers: Endgame (2019), đồng thời mở đường cho Avengers: Secret Wars, dự kiến phát hành năm 2027.

Avengers: Doomsday ra rạp cùng ngày với Dune: Part Three của đạo diễn Denis Villeneuve. Cuộc đối đầu giữa hai thương hiệu điện ảnh lớn được dự báo tạo nên một trong những màn cạnh tranh phòng vé đáng chú ý nhất dịp cuối năm.