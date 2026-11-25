Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiểm soát chắc lạm phát để bảo vệ thu nhập thực của người dân

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn, việc lo học cho con cái… Vì thế, trong điều hành chính sách phải làm sao để tăng trưởng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, kiểm soát chắc về lạm phát để đời sống, thu nhập thực của bà con phải được bảo vệ, cải thiện và nâng cao đời sống.

Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 (TP Hà Nội) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, năm 2027, tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với cử tri. Ảnh: Như Ý.



Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất mới tạo ra thêm việc làm. Khi đó, người lao động có việc làm, giá cả ổn định thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện được cuộc sống. “Trong điều hành phải rất chú trọng đến những việc này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn, việc lo học cho con cái… Vì thế, trong điều hành chính sách phải làm sao để tăng trưởng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, kiểm soát chắc về lạm phát để đời sống, thu nhập thực của bà con phải được bảo vệ, cải thiện và nâng cao đời sống.

Về phản ánh của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước liên quan vấn đề cán bộ cơ sở còn thiếu, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ ở 126 xã, phường, để tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại cuộc làm việc của Đoàn ĐBQH thành phố với lãnh đạo thành phố, ông cũng đã đề nghị khi giao thêm việc về cơ sở thì phải giao đủ thẩm quyền, bảo đảm các điều kiện để làm việc. “Điều này cũng được thành phố rất quan tâm và đang triển khai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hoạt động của chính quyền cơ sở đã tốt hơn rất nhiều, qua tổng kết, đánh giá, việc cải cách, sắp xếp là rất đúng hướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vừa qua, trong các chuyến công tác ra nước ngoài, nhiều nước cũng hỏi kinh nghiệm của chúng ta trong việc giảm khâu trung gian, giảm tầng nấc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính sách và cuộc sống phải gắn liền với nhau, nếu quá nhiều tầng nấc thì “rất vất vả”.

“Tất nhiên, so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục làm nữa, chứ không có việc gì làm một lần, một lượt là xong ngay được. Chúng ta sẽ tiếp tục”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập đến vấn đề, theo báo cáo của thành phố, 92,4% thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trực tuyến, tuy nhiên, bà con nêu ý kiến vẫn phải khai báo thông tin nhiều lần; cán bộ phường cũng phải nhập lại thông tin trên nhiều hệ thống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các bộ, thành phố cũng cần kết nối dữ liệu, dùng lại thông tin đã xác thực và bảo vệ thông tin cá nhân. Những giấy tờ còn hạn (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), cơ quan giải quyết không được yêu cầu bà con đổi lại chỉ vì lý do sắp xếp bộ máy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, người dân cần làm các thủ tục qua một đầu mối và phải được hướng dẫn nếu chưa quen với công nghệ. Kết quả phải đo được bằng số lần đi lại và thời gian, để người dân biết có thực sự tiết kiệm được không.

Trước ý kiến cử tri về việc người dân phải dùng nhiều phần mềm, ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính là “con đường chúng ta phải đi”, nhưng chuyển đổi từ làm thủ tục bằng tay sang thủ tục hành chính bằng công nghệ phải có thời gian.

Điều quan trọng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là nhà nước phải đảm bảo quản trị được xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải đảm bảo không có quá nhiều ứng dụng, cổng dịch vụ. “Cổng dịch vụ công quốc gia thì một cổng thôi. Mỗi bộ, ngành lại một cổng nữa thì sao làm được. Vừa qua, Chính phủ cũng đã thống nhất là chỉ một cổng thôi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, và nhấn mạnh rằng, phải đảm bảo an toàn về dữ liệu, về thông tin cá nhân người dùng.

Nơi tái định cư phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng cao chất lượng sống của người dân, giữ gìn những giá trị làm nên truyền thống của Hà Nội.

Ngay từ khi duyệt quy hoạch khu dân cư mới phải dành đất cho trường học, trạm y tế và sân chơi. Người dân ngoại thành cũng cần những dịch vụ thiết yếu có chất lượng ngay ở nơi mình sống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải nâng cao đời sống người dân bằng những việc làm cụ thể, những vấn đề thiết yếu của đời sống.

Nơi tái định cư phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Một gia đình có nhiều thế hệ ở phố cổ cần chỗ ở rộng rãi, an toàn hơn, nhưng cũng sống nhờ những cửa hàng nhỏ ở tầng dưới. Thành phố phải hiểu cả hai điều này để bàn với người dân khi chỉnh trang lại khu phố cũ.

Với nhà ở xã hội, người dân cũng cần được biết đến tiêu chí xét chọn, khả năng thuê hoặc thuê mua phù hợp với thu nhập của mình. Quãng đường từ nơi ở mới đến chỗ làm và trường học của con cái, bệnh viện cho người già… khi tính toán phải phù hợp, đầy đủ cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các cử tri. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu về thiết chế văn hóa, trường học ở khu phố cổ, nhấn mạnh, phường Hoàn Kiếm phải bố trí trường học cấp phổ thông cho học sinh trên địa bàn phường. “Cử tri rất mong muốn điều này, làm sao các cháu được học ở ngay phường mình, khu phố của mình, để bố mẹ đỡ phải đưa đón. Chúng ta phải làm những việc đó, chăm lo đến từng việc như vậy”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh, thành phố phải tổ chức thu gom và xử lý nước thải dọc tất cả các dòng sông để các dòng sông sạch trở lại.

Về trụ sở công dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố công khai phương án sử dụng, xem xét nhu cầu về trường học, nơi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các thiết chế văn hóa, những nơi sinh hoạt cộng đồng.