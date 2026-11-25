Quy định mới về phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Tòa án, Kiểm sát

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Sáng 25/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Theo đó, hệ số phụ cấp đối với Chánh toà, Phó Chánh toà Phúc thẩm TAND tối cao tương đương hệ số phụ cấp của Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra, lần lượt là 1,05 và 0,85.

Hệ số phụ cấp với Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc VKSND tối cao (tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh) lần lượt là 1,05 và 0,85.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: QH

Về hệ số phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo tại TAND khu vực và VKSND khu vực: Chánh án, Phó Chánh án TAND khu vực tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lần lượt là 0,75 và 0,6; tại TAND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại là 0,65 và 0,5.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực thuộc Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lần lượt là 0,75 và 0,6; tại VKSND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại là 0,65 và 0,5...

Chế độ phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo được hưởng mức phụ cấp thấp hơn mức quy định thì được truy lĩnh phần chênh lệch và thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp quy định tại nghị quyết, kể từ ngày được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Trước đó, Tờ trình do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định mới của Luật Tổ chức TAND, TAND tối cao đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy toàn hệ thống TAND.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Tờ trình. Ảnh: QH

Trong đó, kết thúc hoạt động 3 TAND cấp cao, 693 TAND cấp huyện; thành lập 3 Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; tổ chức 34 TAND cấp tỉnh và 355 TAND khu vực.

Các TAND theo mô hình mới (3 cấp) đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 đến nay đã ổn định. Các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống TAND có sự thay đổi về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004.

Tương tự, Tờ trình của VKSND tối cao cũng nêu rõ, ngành đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy với việc kết thúc hoạt động của 3 VKSND cấp cao, 693 VKSND cấp huyện; thành lập 3 Viện Công tố và kiểm soát xét xử phúc thẩm thuộc VKSND tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; tổ chức 34 VKSND cấp tỉnh và 355 VKSND khu vực.

Mô hình VKSND mới đã đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2025, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp với hệ thống chức danh, chức vụ lãnh đạo trong ngành.

Qua thẩm tra, Ủy ban Công tác đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730 với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn và quan điểm xây dựng được nêu trong các Tờ trình của TAND tối cao và VKSND tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu bám sát khung, hệ số theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, nếu vượt phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất bảo lưu, truy lĩnh phần chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội, đồng bộ với khối Đảng, chính quyền, HĐND, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính "gác cửa" vấn đề này.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.