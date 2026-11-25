Dấu hiệu và cách xử lý khi rò rỉ khí gas

TPO - Khi ngửi thấy mùi đặc trưng của khí gas hay khi thấy tiếng xì bất thường từ van bình gas hoặc ngọn lửa bếp cháy không bình thường, người dùng gas cần nhanh chóng xử lý để tránh cháy nổ.

Sáng 24/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) làm 7 người tử vong.

Nguyên nhân bước đầu được lực lượng chức năng xác định là do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp.

Theo các chuyên gia, rò rỉ khí gas là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự cố cháy nổ tại các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh sử dụng LPG. Với đặc điểm nặng hơn không khí, khí gas có xu hướng lắng xuống sàn và tích tụ tại những khu vực thấp, kín gió.

Khi lượng khí gas trong không khí đạt nồng độ thích hợp, chỉ cần gặp một nguồn nhiệt hoặc tia lửa nhỏ cũng có thể gây cháy, thậm chí dẫn đến nổ hỗn hợp khí gas và không khí.

Đáng lưu ý, nguồn phát sinh tia lửa không chỉ đến từ bật lửa, diêm hay thuốc lá mà còn có thể xuất hiện khi bật, tắt công tắc điện, khởi động quạt, máy hút mùi hoặc các thiết bị điện khác. Đây là lý do một thao tác tưởng chừng rất bình thường nhưng cũng có thể trở thành hành động nguy hiểm khi có hiện tượng rò rỉ khí gas.

Rò rỉ khí gas là nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình.

Những nguyên nhân khiến khí gas rò rỉ

Theo các chuyên gia, rò rỉ khí gas có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến nhất là sự cố tại hệ thống dây dẫn, van điều áp, bình gas và quá trình sử dụng bếp.

Dây dẫn gas sau một thời gian sử dụng có thể bị lão hóa, nứt, hở hoặc bị chuột cắn. Các mối nối giữa dây dẫn, van và bếp nếu lắp đặt không đúng kỹ thuật, bị lỏng hoặc xuống cấp cũng có thể trở thành vị trí thoát khí. Van bình gas và van điều áp bị hư hỏng cũng làm gia tăng nguy cơ rò rỉ.

Một nguyên nhân khác đến từ thói quen sử dụng thiếu cẩn trọng của người dùng quên khóa van bình sau khi nấu nướng.

Vị trí đặt bình gas cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn. Bình gas đặt ở nơi kín gió, góc khuất, chỗ trũng hoặc khu vực thiếu thông thoáng có thể khiến khí gas thoát ra khó phân tán, nhanh chóng tích tụ khi xảy ra rò rỉ.

Đáng chú ý, tình trạng sang chiết gas trái phép cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro. Quá trình sang chiết không đúng quy trình, sử dụng thiết bị không chuyên dụng, không bảo đảm điều kiện an toàn có thể dẫn đến rò rỉ khí gas. Nếu gặp nguồn nhiệt, lửa trần hoặc tia lửa điện, nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Ngoài ra, bình gas không được cố định chắc chắn, bị đặt nghiêng, va đập trong quá trình vận chuyển hoặc sử dụng cũng có thể gây hư hỏng van, dẫn đến rò rỉ.

Hiện trường vụ nổ khí gas tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội).

Nhận biết sớm các dấu hiệu rò rỉ khí gas

Phát hiện sớm rò rỉ là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố. Người sử dụng cần chú ý một số dấu hiệu bất thường như xuất hiện mùi gas đặc trưng.

Theo khuyến cáo của các đơn vị cung cấp và phân phối sản phẩm gas, bản thân khí gas không có mùi. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, nhà cung cấp bổ sung thêm chất tạo mùi Mercaptan nhằm giúp người dùng dễ dàng phát hiện khi có hiện tượng rò rỉ.

Thứ hai, có tiếng xì bất thường. Tiếng rít nhỏ hoặc tiếng “xì xì” phát ra từ van bình, dây dẫn và các điểm nối có thể là dấu hiệu khí gas đang thoát ra ngoài do hệ thống bị hở.

Thứ ba, bình gas hoặc dây dẫn xuất hiện hiện tượng đọng sương, bám tuyết. Khi gas hóa hơi nhanh tại vị trí rò rỉ, quá trình này có thể làm giảm nhiệt độ khu vực xung quanh, khiến bề mặt xuất hiện sương đọng hoặc lớp tuyết mỏng, lạnh bất thường.

Thứ tư, ngọn lửa bếp cháy bất thường. Trong điều kiện hoạt động ổn định, ngọn lửa bếp gas thường có màu xanh. Nếu ngọn lửa chuyển sang màu vàng hoặc đỏ, bếp khó bắt lửa, thường xuyên tắt giữa chừng, người sử dụng cần kiểm tra hệ thống gas và thiết bị đốt.

Ngoài ra, theo chuyên gia, có thể sử dụng dung dịch nước xà phòng để kiểm tra tình trạng rò rỉ tại các vị trí van, dây dẫn và mối nối khi hệ thống đang ở trạng thái an toàn. Nếu xuất hiện bọt khí sủi liên tục tại một vị trí, đó có thể là điểm bị hở. Tuy nhiên, tuyệt đối không sử dụng lửa để thử rò rỉ gas.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mắc kẹt sau vụ nổ khí gas ở khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết.

Xử lý khi phát hiện rò rỉ gas

Theo Công an TPHCM, khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng cảnh báo và đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sử dụng lời nói để thông báo cho người trong nhà, không bấm chuông điện hoặc sử dụng các thiết bị phát tín hiệu điện. Ưu tiên đưa trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển ra nơi an toàn.

Công an TPHCM cũng lưu ý, chỉ khóa van bình gas khi có thể tiếp cận an toàn. Nếu van ở ngay vị trí dễ tiếp cận, không có mùi gas quá nồng hoặc tiếng xì lớn, người sử dụng có thể nhanh chóng khóa van để ngắt nguồn cấp khí.

Tuy nhiên, nếu phải đi sâu vào khu vực có khí gas tích tụ, không thể tiếp cận van an toàn hoặc đã xuất hiện cháy, cần lập tức rút ra ngoài, tuyệt đối không cố xử lý.

Mở cửa để thông thoáng tự nhiên nếu có thể thực hiện an toàn. Có thể mở cửa chính, cửa sổ bằng tay để tạo điều kiện cho khí gas thoát ra ngoài. Tuyệt đối không bật quạt điện, máy hút mùi, điều hòa hoặc bất kỳ thiết bị điện nào. Không bật, tắt công tắc, cầu dao, không rút phích cắm điện trong khu vực nghi có khí gas.

Tránh xa mọi nguồn phát sinh tia lửa. Không sử dụng bật lửa, diêm, không hút thuốc và không sử dụng điện thoại trong khu vực nghi rò rỉ. Việc liên lạc cần được thực hiện sau khi đã di chuyển đến vị trí an toàn.

Khi đã ra ngoài, cần cảnh báo những người xung quanh không đi vào khu vực nguy hiểm. Nếu mùi gas nồng, tình trạng rò rỉ không kiểm soát được hoặc đã xảy ra cháy, cần gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số 114.

Sau khi sự cố được kiểm soát, người sử dụng không được tự ý tháo van, vá dây dẫn hoặc bật bếp để thử. Chỉ tiếp tục sử dụng khi hệ thống đã được kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra, khắc phục và xác nhận an toàn.

Chủ động phòng ngừa

Để hạn chế nguy cơ rò rỉ gas, các chuyên gia cho rằng, các gia đình cần hình thành thói quen kiểm tra hệ thống thiết bị và sử dụng gas đúng quy trình.

Trước hết, cần lựa chọn bình gas, bếp gas, van điều áp và dây dẫn có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi đơn vị uy tín. Không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình sang chiết trái phép hoặc thiết bị đã xuống cấp.

Dây dẫn gas cần được thay định kỳ khoảng 1-2 năm/lần, van điều áp khoảng 3-5 năm/lần hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các mối nối, van khóa và đường dẫn cũng cần được kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện dấu hiệu hư hỏng.

Bên cạnh đó, bình gas phải được đặt ở vị trí thông thoáng, tránh nơi kín gió, chỗ trũng hoặc gần nguồn nhiệt. Bình cần được đặt đúng tư thế, cố định chắc chắn để tránh va đập, đổ nghiêng trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, người sử dụng phải khóa van bình gas sau khi nấu nướng xong, đồng thời chú ý quan sát ngọn lửa trong suốt quá trình đun nấu, tránh để thức ăn trào làm tắt lửa nhưng gas vẫn tiếp tục thoát ra.