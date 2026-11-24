Làm thế nào để 'lúa gạo xanh' thực sự hiệu quả?

TPO - Chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở thay đổi kỹ thuật canh tác hay giảm phát thải trên đồng ruộng. Thành công phải được đo bằng hiệu quả kinh tế của người nông dân, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng thị trường và những lợi ích môi trường được duy trì lâu dài.

Nhận định được đưa ra tại diễn đàn “Đầu tư lúa gạo xanh Việt Nam - Đón dòng vốn mới, kiến tạo chuỗi giá trị bền vững”, diễn ra chiều 23/11, tại Cần Thơ.

Thách thức mở rộng sản xuất phát thải thấp

Ông Nguyễn Văn Bé Hai - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) cho biết, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 tạo cơ sở để các doanh nghiệp (DN), địa phương và đối tác phát triển cùng tham gia.

Tuy nhiên, từ góc nhìn DN, ông Hai cho rằng, thách thức không chỉ để nông dân sản xuất lúa giảm phát thải, còn phải để những kết quả đó trở thành giá trị kinh tế thực tế, đủ sức duy trì và mở rộng khi không còn nguồn hỗ trợ của các dự án.

Ông Nguyễn Văn Bé Hai - Tổng Giám đốc Vinarice chia sẻ tại diễn đàn.

Theo đại diện Vinarice, có 4 nhóm khó khăn lớn cần được giải quyết nếu muốn mở rộng sản xuất lúa phát thải thấp theo hướng thương mại. Theo đó, điều kiện hạ tầng và quản lý nước phải đồng bộ, trong khi sản xuất phân tán, năng lực tổ chức của hợp tác xã, tổ hợp tác chưa đồng đều.

Thực tế thị trường chưa hình thành mức giá cao hơn, và đủ rộng đối với toàn bộ sản phẩm lúa gạo phát thải thấp. Trong khi đó, DN phải thêm chi phí để tổ chức vùng nguyên liệu, quản lý kỹ thuật, ghi chép dữ liệu, đo lường phát thải, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Hoạt động thu mua, chế biến và hệ thống dữ liệu chưa theo kịp tốc độ mở rộng vùng sản xuất.

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp, để mở rộng sản xuất lúa gạo xanh, những vấn đề đại diện DN trên đề cập cần được tính toán ngay từ khi xây dựng dự án. Với mong muốn hợp tác với các DN trong phát triển vùng nguyên liệu, Đồng Tháp ưu tiên các DN có khả năng liên kết với hợp tác xã, cung ứng giống, dịch vụ kỹ thuật và ký hợp đồng tiêu thụ ổn định.

Cần thêm những DN có năng lực đầu tư hệ thống sấy, kho chứa, chế biến gạo chất lượng cao, phát thải thấp; tham gia xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Rơm rạ, trấu và các phụ phẩm sau thu hoạch có thể sản xuất ethanol, vật liệu sinh học, phân hữu cơ, giá thể và những sản phẩm có giá trị. Tuy nhiên, cần DN đầu tư công nghệ, tổ chức thu gom và phát triển thị trường”, ông Thịnh cho hay.

Thu hoạch lúa cánh đồng Đề án 1 triệu ha.

Biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư thực chất

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&MT cho rằng, vùng ĐBSCL có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư. Các địa phương cần hoàn thiện danh mục dự án ưu tiên, tạo điều kiện để DN trong nước kết nối với nhà đầu tư nước ngoài, cùng hình thành những chuỗi liên kết có quy mô và hiệu quả.

Theo ông Tuấn, mỗi dự án cần hướng tới giải quyết một hoặc nhiều điểm nghẽn của ngành lúa gạo, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập của nông dân.

“Chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng ở thay đổi kỹ thuật canh tác hay giảm phát thải trên đồng ruộng. Thành công của quá trình này phải được đo bằng hiệu quả kinh tế của người nông dân, năng lực cạnh tranh của DN, khả năng đáp ứng thị trường và những lợi ích môi trường được duy trì lâu dài. Nói cách khác, lúa gạo xanh phải mang lại giá trị xanh cho người sản xuất, cho DN và cho nền kinh tế” - đại diện Bộ NN&MT cho hay.