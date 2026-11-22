Việt Nam đề nghị các nước hoàn thiện cơ chế khẩn cấp trên sông Mekong

TPO - Việt Nam đề nghị các nước trên lưu vực sông Mekong tăng cường chia sẻ thông tin vận hành hồ chứa, hoàn thiện cơ chế thông báo khẩn cấp và phối hợp ứng phó với lũ lụt, hạn hán cũng như các sự cố môi trường trên lưu vực, trong bối cảnh thách thức ngày càng lớn.

Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) vừa tổ chức Phiên họp lần thứ 33 và Phiên họp chung với các Đối tác phát triển lần thứ 31, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước và ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng trên lưu vực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội nhiệm kỳ 2026, chủ trì phiên họp. Sự kiện cũng có sự tham dự của đại diện bốn quốc gia thành viên gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Ban Thư ký Ủy hội và các đối tác phát triển.

Theo Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế, lưu vực sông Mekong đang chịu tác động ngày càng lớn từ những biến động bất thường của thời tiết và môi trường.

Lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm phù sa và hệ sinh thái đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân các quốc gia ven sông.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chia sẻ tại Phiên họp.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, những thách thức này không dừng lại ở biên giới quốc gia nào. Vì vậy, các nước cần tăng cường phối hợp hành động để ứng phó hiệu quả với những rủi ro xuyên biên giới.

Theo Bộ trưởng, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng khi Ủy hội bắt đầu triển khai Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm là củng cố thể chế và quản trị, nâng cao năng lực dữ liệu, quan trắc, dự báo; tăng cường điều phối quản lý lưu vực, thúc đẩy các dự án hợp tác xuyên biên giới và mở rộng quan hệ đối tác, chia sẻ tri thức.

Một số kết quả tích cực được ghi nhận như mạng lưới quan trắc sông Mekong tiếp tục được hoàn thiện và vận hành; năng lực dự báo lũ, hạn được cải thiện; việc chia sẻ dữ liệu, thông tin vận hành các công trình thủy điện được duy trì. Các thủ tục sử dụng nước cũng tiếp tục được thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng ven sông được triển khai, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế người dân.

Phát biểu tại phiên họp chung với các Đối tác phát triển trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các nước tăng cường năng lực quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác chung gắn với lợi ích của cộng đồng ven sông.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất các nội dung phối hợp giữa các nước lưu vực sông Mekong.

Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin vận hành hồ chứa, hoàn thiện cơ chế thông báo khẩn cấp và phối hợp ứng phó với lũ lụt, hạn hán cũng như các sự cố môi trường trên lưu vực.

Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp với các nước trong quá trình tham vấn những dự án thủy điện liên quan, đồng thời đề nghị đẩy mạnh các sáng kiến hợp tác xuyên biên giới nhằm giải quyết những vấn đề chung của lưu vực.

Đập thủy điện Xayyaboury trên dòng chính Mekong.

Kết thúc phiên họp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2026, đã bàn giao cương vị Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2027 cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng, Chủ tịch Ủy ban sông Mekong quốc gia Campuchia Thor Chetha.

Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong nhiệm kỳ tới, cùng các quốc gia thành viên và đối tác phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai hiệu quả Kế hoạch chiến lược của Ủy hội.

Trong thời gian tới, MRC đặt nhiệm vụ trọng tâm phát huy vai trò là cơ chế hợp tác, điều phối và tư vấn chính sách quan trọng giữa các quốc gia trên lưu vực sông. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến dòng chảy, nâng cao năng lực cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó với hạn hán, lũ lụt cũng các vấn đề về chất lượng nước trên dòng sông quan trọng này.