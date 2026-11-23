Ngư dân thành ‘người gác biển’, cứu hàng chục cá thể rùa quý

TPO - Không chỉ vươn khơi khai thác thủy sản, nhiều ngư dân Gia Lai còn chủ động ghi nhận, báo tin và cứu hộ các loài sinh vật biển gặp nạn. Trong năm 2026, ngư dân đã cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên 50 cá thể động vật biển quý hiếm, gồm 49 cá thể rùa biển và 1 cá thể thú biển.

Ngày 23/11, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp tổ chức hội thảo tổng kết chương trình tình nguyện viên (TNV) ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển năm 2026.

Sự kiện nhằm đánh giá kết quả mô hình thí điểm, chia sẻ bài học kinh nghiệm và thảo luận khả năng duy trì, nhân rộng.

Bà Bùi Thị Thu Hiền - điều phối viên Chương trình Biển và Tài nguyên vùng bờ của IUCN. Ảnh: Trương Định.

Theo IUCN, đánh bắt không chủ ý trong khai thác nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu là một vấn đề gây tác động nghiêm trọng cho các hoạt động bảo tồn sinh vật biển. Các loài rùa biển, cá heo, cá voi, và các loài thú biển khác không phải là mục tiêu khai thác nhưng bị đánh bắt do lưới, câu, hoặc ngư cụ khai thác khác một cách không chủ ý, và có khả năng bị thương hoặc bị chết.

Với đặc thù thường xuyên hoạt động trên biển từ 250-300 ngày/năm, ngư dân là những người tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên nhất với biển. Họ có điều kiện quan sát, phát hiện sớm các trường hợp rùa biển, thú biển bị mắc lưới, gặp nguy hiểm hoặc chết đuối do mắc vào lưới, trôi trên biển hay dạt vào bờ. Việc huy động ngư dân tham gia ghi nhận, báo cáo và bảo vệ các loài thú biển là một cách tiếp cận khoa học công dân quan trọng.

Rùa biển dính lưới sau đó được ngư dân thả về biển.

Ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh, ngư dân không chỉ là những người khai thác tài nguyên biển, mà còn là những người đồng hành và góp sức bảo vệ đại dương. Với kinh nghiệm và sự hiện diện thường xuyên trên biển, họ có thể trở thành những ‘người gác biển’ tích cực, trực tiếp đóng góp thông tin cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy nghề cá bền vững.

Trong năm 2026, với sự hỗ trợ của IUCN, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình thí điểm thu thập dữ liệu về đánh bắt không chủ ý rùa biển và thú biển thông qua mô hình khoa học công dân.

Cụ thể, ngư dân sử dụng App điện thoại “TNV ngư dân” để ghi nhận nhanh các trường hợp rùa biển, thú biển bắt gặp hoặc bị mắc lưới, dính câu trong quá trình đánh bắt không chủ ý để báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, ngư dân cũng báo cáo lượng rác thải nhựa thu gom khi khai thác trên biển.

Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, cán bộ văn phòng Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai, chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Trương Định.

Theo ban tổ chức, việc sử dụng ứng dụng “TNV ngư dân” là một “kênh giám sát từ cộng đồng” có tính thực tiễn cao. Khi công nghệ được áp dụng sẽ giúp chuẩn hóa và lưu trữ thông tin từ hiện trường, bao gồm hình ảnh, video và nội dung báo cáo của ngư dân. Bên cạnh đó, hoạt động này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, cung cấp dữ liệu thực địa bổ sung cho các nhà khoa học, và giúp các cơ quan quản lý xây dựng giải pháp nhằm giảm tác động của khai thác thủy sản lên những loài quan trọng này.

Chia sẻ tại hội thảo, ngư dân Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1972, xã Cát Tiến, Gia Lai) cho biết, trong quá trình đánh bắt, việc gặp rùa biển, thú biển mắc vào lưới hoặc dính câu không phải hiếm. Trước đây, khi phát hiện, ngư dân thường gỡ và thả chúng trở lại biển mà chưa có cách ghi nhận, báo cáo cụ thể.

Từ khi tham gia chương trình và sử dụng ứng dụng “TNV ngư dân”, mỗi trường hợp cứu hộ, thả động vật biển đều có thể được cập nhật, giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và có thêm dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ. Ảnh: Trương Định.

Riêng trong năm 2026, tàu cá của ông Hiếu đã phát hiện, cứu hộ và thả 7 cá thể rùa biển trở về môi trường tự nhiên. Ông mong muốn những việc làm này góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn môi trường biển.

Ghi nhận 87 báo cáo từ ngư dân

Theo kết quả tổng kết, chương trình đã thành lập nhóm 90 ngư dân tình nguyện, trong đó khoảng 70 người cài đặt ứng dụng “TNV ngư dân”. Đáng chú ý, ngư dân từng bước nắm vững quy trình xử lý, cắt lưới và thả rùa biển đúng cách, hạn chế nguy cơ gây thêm thương tích cho động vật.

Các đại biểu cùng gần 40 ngư dân tham gia buổi hội thảo. Ảnh: Trương Định.

Trong năm 2026, chương trình ghi nhận 87 báo cáo từ ngư dân. Qua đó cho thấy có 37 cá thể rùa biển được cứu hộ, thả trở lại đại dương. Báo cáo cũng cho thấy có 1 trường hợp cứu hộ cá heo.

Ngoài ra, các báo cáo của ngư dân cũng thể hiện việc bắt gặp rùa biển, cá heo, cá nhà táng, cá voi sát thủ, cá mặt trăng,... bơi trên biển. Chương trình cũng tiếp nhận 3 báo cáo về động vật biển chết dạt vào bờ, gồm 2 cá thể rùa biển và 1 cá thể cá voi mõm khoằm Cuvier.

Đáng chú ý, thông qua kênh Zalo, chương trình tiếp nhận thêm thông tin về 12 cá thể rùa biển được ngư dân cứu hộ nhưng chưa cập nhật trên ứng dụng.

Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình “TNV ngư dân” không chỉ góp phần phát hiện, cứu hộ kịp thời các loài động vật biển quý hiếm mà còn tạo ra mạng lưới giám sát từ cộng đồng. Qua đó, ngư dân từng bước chuyển từ vai trò khai thác sang chủ động tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.