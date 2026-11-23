FPT Fornix HCM02: Hạ tầng dữ liệu an toàn, bổ trợ năng lực công nghệ và công nghiệp an ninh

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng giữ vai trò chiến lược đối với công tác quản lý, điều hành và bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển hạ tầng dữ liệu an toàn, tin cậy ngay trong nước là yêu cầu quan trọng. Với quy mô đầu tư, công suất cùng hệ thống công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, FPT Fornix HCM02 của FPT Telecom, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp toàn cầu (GTINX), thuộc Bộ Công an quản lý mở ra tiềm năng bổ trợ nguồn lực hạ tầng số cho hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp an ninh.

Đặc biệt, sau sự kiện Bộ Công an bàn giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) cho GTINX ngày 23/10/2026, năng lực viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây của FPT Telecom mở ra tiềm năng kết nối, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp an ninh.

Với những yêu cầu đặc thù của ngành Công an, hạ tầng dữ liệu cần đáp ứng các tiêu chuẩn cao về bảo mật, khả năng dự phòng, kiểm soát truy cập và vận hành liên tục, đồng thời tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và an toàn thông tin. Trong bối cảnh đó, FPT Fornix HCM02 – trung tâm dữ liệu thuộc FPT Telecom là một hạ tầng tiêu biểu về quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực vận hành, góp phần bổ sung nguồn lực công nghệ trong nước, giúp phục vụ chuyển đổi số, quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn.

Hạ tầng dữ liệu quy mô lớn, sẵn sàng cho các công nghệ thế hệ mới

Được đưa vào vận hành từ tháng 8/2025, FPT Fornix HCM02 là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về lưu trữ, xử lý dữ liệu, điện toán đám mây và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin quy mô lớn.

Công trình theo thiết kế gồm 8 tầng, diện tích khoảng 10.000 m² với tổng công suất toàn bộ toà nhà là 20.5MW, sức chứa hơn 3000 tủ rack (tủ máy chủ). Đặc biệt, Trung tâm được thiết kế đáp ứng nhu cầu triển khai các hạ tầng tính toán, hỗ trợ mật độ điện năng cao cho các hệ thống GPU/AI server, đáp ứng nhu cầu huấn luyện và suy luận mô hình AI.

Trung tâm được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3 do Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) xây dựng, và được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) phê duyệt, với các cấu hình dự phòng kỹ thuật N+1, N+2 và 2N tại những hạng mục phù hợp. Thiết kế này cho phép thực hiện bảo trì nhiều thành phần hạ tầng mà không phải gián đoạn dịch vụ, hướng tới mức độ sẵn sàng vận hành từ 99,982% trở lên. Hệ thống cấp điện dự phòng, máy phát điện và làm mát được đầu tư đồng bộ nhằm duy trì điều kiện vận hành ổn định cho hàng nghìn máy chủ.

Về an toàn thông tin, trung tâm vận hành theo nhiều tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận quốc tế như ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, PCI DSS, SOC 2, TVRA. Đặc biệt, các trung tâm dữ của FPT Telecom được chứng nhận đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, đảm bảo các tiêu chí khắt khe về quản lý vận hành, giám sát an toàn thông tin, kiểm soát truy cập, phân quyền hệ thống, phòng chống và xử lý rủi ro, bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật dữ liệu và khả năng duy trì hoạt động liên tục.

Đây cũng là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold vào năm 2025, thuộc hệ thống tiêu chuẩn của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) và được thẩm định, chứng nhận bởi tổ chức GBCI (Green Business Certification Inc.), thể hiện định hướng vận hành tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Năng lực vận hành và nguồn lực bổ trợ cho công nghiệp an ninh

Toàn bộ hệ thống, thiết bị tại HCM02 được giám sát tập trung thông qua Trung tâm điều hành, hoạt động 24/7. Đội ngũ kỹ sư theo dõi tình trạng hạ tầng, tiếp nhận cảnh báo và phối hợp xử lý sự cố nhằm duy trì hoạt động liên tục. Các ứng dụng công nghệ, trong đó có AI, hỗ trợ nhận diện nguy cơ tấn công, phân tích thông số nhiệt độ, độ ẩm môi trường hỗ trợ làm lạnh tủ rack, hỗ trợ theo dõi và cảnh báo kịp thời công suất hệ thống trung tâm dữ liệu...

FPT Telecom hiện vận hành 4 trung tâm dữ liệu tại Hà Nội và TP.HCM, với tổng diện tích trên 17.000 m² và hơn 7.000 tủ rack. Cùng kinh nghiệm gần 30 năm phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ, doanh nghiệp cung cấp hệ sinh thái dịch vụ từ cho thuê chỗ đặt máy chủ, máy chủ vật lý, điện toán đám mây đến quản trị, vận hành công nghệ thông tin và kết nối chuyên dụng.

Sự kết hợp giữa quy mô hạ tầng, tiêu chuẩn an toàn, năng lực kết nối và kinh nghiệm vận hành tạo nên nền tảng để FPT Telecom tiếp tục đóng góp nguồn lực cho hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Qua đó, FPT Fornix HCM02 không chỉ thể hiện năng lực đầu tư và làm chủ hạ tầng dữ liệu của doanh nghiệp, mà còn mở ra tiềm năng đóng góp lớn cho mục tiêu phát triển công nghiệp an ninh và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.