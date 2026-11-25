Liên quan vụ bắt ghen trên ô tô VF3, quản trị viên nhóm Facebook ‘Garage Sale in Huế’ bị phạt

TPO - Quản trị viên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế” bị phạt 15 triệu đồng do buông lỏng kiểm duyệt, để video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan vụ bắt ghen trên ô tô VF3 xuất hiện trong nhóm.

Ngày 25/11, thông tin từ Phòng An ninh mạng - Công an TP. Huế cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú phường Phú Xuân, TP. Huế) - quản trị viên chính nhóm Facebook Garage Sale in Huế, do không thực hiện trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên nhóm.

Lực lượng chức năng Công an TP Huế làm việc với quản trị viên hội, nhóm mạng xã hội. Ảnh CATP Huế

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook Mỹ Thuận Lê đăng tải trong nhóm này video dài 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen một đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô VF3. Video sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, ông N.V.S. thừa nhận buông lỏng kiểm duyệt, không có các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên nhóm do mình quản lý.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng xác định ông S. vi phạm quy định về trách nhiệm quản lý, điều hành nhóm mạng xã hội, theo điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

Qua vụ việc, Công an TP. Huế khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội cần chủ động kiểm soát nội dung bài viết, bình luận; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm. Theo cơ quan công an, trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn với người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt.