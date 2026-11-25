Tuấn 'thần đèn' bị truy tố 3 tội, ép bị hại vào UBND xã ký biên bản nhằm cưỡng đoạt tài sản

TPO - Tuấn "Thần đèn" bị cáo buộc chỉ đạo khai thác trái phép hơn 1,2 triệu m3 khoáng sản tại Thanh Hóa, đồng thời cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, biệt danh Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty ALMA, chủ sở hữu Công ty Thuận Lợi) về 3 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản”.

Cùng bị truy tố về ba tội còn có bị can Trịnh Văn Tuấn (43 tuổi, biệt danh Tuấn HD), Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long (biệt danh Long Pheo)...

Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử thời gian tới.

Tuấn "thần đèn"

Theo cáo buộc, khoảng tháng 10/2023, Công ty ALMA của Tuấn "thần đèn" trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng. Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2.

Tuy nhiên, Tuấn "thần đèn" và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn vi phạm quy định về kế toán. Điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ.

Công ty ALMA cũng khai thác 78.483 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Ép bị hại vào tận trụ sở UBND xã để ký biên bản nhằm cưỡng đoạt tài sản

Ở hành vi cưỡng đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định Tuấn "thần đèn" cùng đàn em đã khai thác 96.544m3 đất tại mỏ của Công ty DHT. Doanh nghiệp này do ông Đậu Văn Tuấn làm Giám đốc và vợ chồng chị gái của ông Tuấn là bà Đậu Thị Hường, ông Hoàng Văn Thịnh cùng tham gia điều hành hoạt động.

Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn trước và đến tháng 6/2024, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác mỏ này. Điều tra xác định, Công ty DHT không hề khai thác sang phần đất của mỏ của ALMA. Tuy nhiên, tháng 8/2024, Tuấn "thần đèn" chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh (Phó Giám đốc Công ty DHT) đòi bồi thường tiền với lý do trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Trong các lần trao đổi, Nguyễn Anh Tuấn nói với ông Thịnh nội dung: “Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ” rồi tắt máy.

Ngày 22/8/2024, Tuấn HD cùng Long Pheo, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8 - 10 người đi trên 3 xe bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT; nhận phần bị sạt lở này là do Công ty DHT khai thác của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường còn mời ông Trần Công Văn (Phó Chủ tịch UBND xã); ông Lê Ngọc Tỉnh (Trưởng Công an xã) và bà Trần Thị Viên (công chức địa chính UBND xã Tượng Sơn) tham gia chứng kiến. Các bị can cũng ép ông Thịnh phải ra UBND xã, ký biên bản do Tuấn HD lập thể hiện Công ty DHT khai thác sang mỏ của ALMA. Khi đó, các đối tượng còn lại bên phía Công ty ALMA đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn nên dù đang có đại diện chính quyền, ông Thịnh vẫn lo sợ, phải làm theo ý chúng.

Sau khi ký biên bản, nhóm Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả 3 tỷ đồng. Bị hại phải nhờ Phó Chủ tịch xã Trần Công Văn thương lượng, giảm tiền xuống 700 triệu.

Tháng 10/2024, ông Thịnh gọi điện thoại báo cho ông Trần Công Văn, rồi cùng với Đậu Văn Tuấn mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại UBND xã Tượng Sơn giao cho Nguyễn Mạnh Cường.

Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường và Tuấn "thần đèn" nhận thấy việc nhận tiền là sai nên chuyển sang phương án ALMA sẽ khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Theo điều tra, từ chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, phía Công ty ALMA đã cho nhân viên tổ chức khai thác 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Nguyễn Anh Tuấn là dân "giang hồ" tại Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản và tố cáo đến các cơ quan chức năng.