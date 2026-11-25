Hà Nội nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh

Theo Sở Xây dựng, việc đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân tại các khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và dân cư đông đúc đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, gây ùn tắc trước cổng trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng môi trường.

Vì vậy, nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên biệt là cần thiết để giảm phương tiện cá nhân, giảm phát thải, nâng cao chất lượng dịch vụ đưa đón và tăng kết nối với vận tải công cộng.

Hà Nội đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh nhằm giảm ùn tắc trước cổng trường, nâng cao an toàn và thúc đẩy giao thông xanh. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 2/11/2026, Sở Xây dựng đã làm việc với Sở Tài chính và Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (đơn vị thay thế Công ty cổ phần VinFast Việt Nam trong quá trình đề xuất). Sau khi có ý kiến phản hồi từ Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 11/11/2026, Sở Xây dựng đề xuất giao GSM chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án bằng nguồn kinh phí tự bố trí, không sử dụng ngân sách thành phố ở giai đoạn này.

Về định hướng, mô hình ưu tiên nghiên cứu tại khu vực tập trung nhiều trường học, có nhu cầu lớn và thường xuyên ùn tắc. Phương án tổ chức có thể theo tuyến cố định, khu dân cư hoặc cụm trường học, đồng thời tính toán kết nối với mạng lưới vận tải công cộng hiện có. Đề án cần làm rõ đối tượng, quy mô, lộ trình, thời gian hoạt động và vị trí đón trả.

Phương tiện phải bảo đảm sức chứa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và ứng dụng công nghệ giám sát hành trình, cập nhật thông tin đón trả. Đặc biệt, do phục vụ học sinh, Đề án phải có quy trình quản lý chặt chẽ suốt chuyến đi, kiểm soát việc lên xuống xe, bố trí nhân viên phụ trách trên xe và phương án xử lý tình huống khẩn cấp.

Về tài chính, thành phố định hướng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực doanh nghiệp; trường hợp đề xuất hỗ trợ ngân sách phải làm rõ cơ sở pháp lý và hiệu quả kinh tế - xã hội. Sở Xây dựng sẽ làm đầu mối phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND các xã, phường hỗ trợ GSM hoàn thiện Đề án để báo cáo UBND thành phố xem xét.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc thống nhất chủ trương nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận đầu tư, giao tuyến, vận hành thí điểm hay bố trí ngân sách; các nội dung này sẽ được xem xét riêng theo quy định pháp luật.