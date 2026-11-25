Đạo diễn sinh năm 2002 đưa 'bò sữa bay' điên rồ ra rạp là ai?

TPO - Sau một đêm mất ngủ, Nguyễn Phạm Thành Đạt nảy ra ý tưởng đưa bò sữa bay lên màn ảnh. Phim điện ảnh dài đầu tay mang đến cho đạo diễn sinh năm 2002 sự ghi nhận từ đồng nghiệp, song cũng đặt anh trước nỗi lo khi doanh thu chưa như mong đợi.

Những ngày Bò sữa bay ra rạp, Nguyễn Phạm Thành Đạt nhận nhiều tin nhắn từ đồng nghiệp. Có những anh chị em nghệ sĩ trước đây ít liên lạc, sau khi xem phim cũng chủ động chia sẻ cảm nhận, động viên đạo diễn trẻ.

Phim được chú ý trên mạng xã hội, ý tưởng đưa bò sữa bay lên màn ảnh trở thành đề tài bàn luận. Đạo diễn xem đây là niềm vui. Bên cạnh lời khen, anh còn mối bận tâm là số khán giả mua vé không như mong muốn.

“Tôi vui vì phim được bàn luận trên mạng xã hội, nhưng không vui lắm vì phim chưa bán được nhiều vé. Tôi và ê-kíp đang quan sát, tìm hướng đi phù hợp”, đạo diễn nói.

Ý tưởng “điên rồ” và nỗi lo doanh thu

Bò sữa bay là phim điện ảnh dài đầu tay của Thành Đạt sau dấu ấn từ phim ngắn Đàn cá gỗ. Tác phẩm lấy bối cảnh nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, có sự tham gia của Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy…

Theo Box Office Vietnam, tính đến 25/11, phim thu khoảng 19,5 tỷ đồng. Khi được hỏi về mức doanh thu cần thiết để có lãi, đạo diễn từ chối tiết lộ.

Anh thừa nhận chưa có thời gian ngồi lại để phân tích vì sao tác phẩm chưa đạt kết quả như mong muốn. Ê-kíp chưa có nhiều kinh nghiệm để tham chiếu, đưa lời giải cho bài toán kinh doanh.

Yếu tố được đạo diễn nhắc đến là sức ép cạnh tranh suất chiếu. Ban đầu, ê-kíp dự định phát hành phim sớm hơn, sau đó lùi đến ngày 6/11 vì thời điểm này chưa có nhiều phim cùng ra mắt.

Đạo diễn sinh năm 2002 gây bất ngờ khi đưa ý tưởng bò sữa bay ra rạp.

“Đến gần ngày chiếu, các phim lại ra rạp dồn dập. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao, vì nếu tiếp tục dời lịch thì từ đó đến cuối năm vẫn còn rất nhiều phim. Cuối cùng, ê-kíp quyết định giữ ngày phát hành”, anh kể.

Thành Đạt không né tránh câu chuyện doanh thu. Anh vui khi khán giả, đồng nghiệp và giới chuyên môn ghi nhận tác phẩm, nhưng hiểu rằng một bộ phim ra rạp còn gắn với trách nhiệm dành cho nhà đầu tư.

“Trước mắt, tôi mong phim hồi vốn để nhà đầu tư có tiền cầm về. Còn việc phim được khán giả và giới chuyên môn đón nhận thì tôi thấy điều đó đang xảy ra rồi, và rất đáng mừng”, anh nói.

Dù đang cân nhắc dự án mới, đạo diễn sinh năm 2002 chưa vội đưa ra lựa chọn. Anh muốn chờ thêm phản ứng của thị trường với Bò sữa bay trước khi quyết định làm gì tiếp theo.

“Mọi người khen hay ghi nhận tài năng là một chuyện, nhưng doanh thu cũng rất quan trọng vì đó là thực tế của việc làm phim. Tôi cần quan sát xem nhà đầu tư có thể tiếp tục sống được với kiểu phim này không, thị trường có mong muốn có những bộ phim như thế trong tương lai không. Với tôi, doanh số vẫn là thước đo để đưa ra quyết định”, anh nói.

Trước khi đối diện bài toán bán vé, Thành Đạt từng băn khoăn câu hỏi khác: Làm thế nào để khán giả nhớ đến bộ phim?

Trong Đàn cá gỗ, cảnh nhân vật do Nguyễn Hùng thể hiện rơi xuống biển, chơi đàn giữa đàn cá bơi quanh được nhiều người nhắc đến. Đó cũng là một trong những cảnh yêu thích của đạo diễn. Khi trở lại với kịch bản phim mới, anh muốn tìm một hình ảnh có thể để lại dấu ấn tương tự.

Ý tưởng về con bò bay xuất hiện trong một đêm mất ngủ. Khi đó, kịch bản chưa mang tên Bò sữa bay. Sau khi có hình ảnh trong đầu, Thành Đạt quay lại xử lý câu chuyện để đưa chi tiết ấy vào phim.

“Tôi nghĩ mình có thể làm gì để khán giả thực sự nhớ đến bộ phim, nhớ đến hình ảnh của phim. Rồi trong một đêm mất ngủ, tôi nghĩ ra hình tượng đó trước và quay ngược lại xử lý kịch bản để câu chuyện có thể dẫn đến cảnh đó”, đạo diễn kể.

Điều anh kiên quyết là con bò phải thực sự bay trong thế giới của bộ phim. Nếu cảnh tượng chỉ xuất hiện trong giấc mơ, ý tưởng không còn giữ được tinh thần ban đầu.

“Tôi muốn đó là bò sữa bay thật, không phải giấc mơ. Nhìn thấy chuyện phi lý thực sự xảy ra trước mắt là sáng tạo khá điên rồ, như thể mình phá vỡ giới hạn đã biết từ trước đến nay”, anh nói.

Từ ý tưởng đến cảnh quay hoàn chỉnh khiến cả đoàn phải tìm cách giải quyết. Đạo diễn chưa từng quay cảnh người bay, cũng không có hình ảnh thực tế để tham chiếu con bò sữa sẽ trông như thế nào khi ở trên không.

Ngày quay cảnh người và bò cùng bay, thời tiết nhiều sương mù. Đạo diễn nhớ cảm giác lo lắng khi đến phim trường, bởi đây là cảnh gắn trực tiếp với tên phim.

“Hôm đó đến phim trường, tôi nghĩ: ‘Chết rồi, mình làm phim tên Bò sữa bay, hôm nay quay cảnh bò sữa bay mà trời mù thế này, bay lên thì đâu thấy gì’. May là đồng đội tìm cách điều chỉnh lại để quay, dưới mặt đất có sương, khi nhân vật bay lên thì có nắng. Lên phim, hiệu quả với tôi khá tốt”, anh kể.

Đạo diễn “điên rồ” là ai?

Trước khi đưa Bò sữa bay ra rạp, Nguyễn Phạm Thành Đạt gây chú ý với phim ngắn Khu rừng của Páo, lúc đó đạo diễn 20 tuổi.

Tác phẩm giành giải nhất cuộc thi Việt Nam của tôi do Netflix phát động, đoạt giải Phim ngắn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội và lọt top 20 CILECT - danh sách các phim sinh viên tiêu biểu.

Năm 2024, Thành Đạt tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với đồ án Đàn cá gỗ. Phim giành Cánh diều Vàng ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc, sau đó được phát hành thương mại tại rạp vào năm 2025, đạt gần 4,5 tỷ đồng trong một tuần công chiếu.

Đạo diễn Thành Đạt từng không được gia đình ủng hộ làm phim.

Thành Đạt không xuất thân trong gia đình làm nghệ thuật. Ngày anh quyết định thi vào trường điện ảnh, người thân đều mong anh trượt vì không muốn con theo nghề.

Mỗi lần tác phẩm được công nhận, đạo diễn nhận thấy bố mẹ thêm tự hào. Anh cố gắng đưa bố mẹ tới những sự kiện quan trọng để họ hiểu hơn về công việc con đang làm. “Những lần tôi lên sân khấu nhận giải hay đưa bố mẹ đến một sự kiện lớn, mọi người bắt đầu nhìn rõ hơn giá trị của những gì tôi làm”, anh kể.

Anh kể lại chuyến đi Thái Lan dự sự kiện do Netflix mời, anh đưa mẹ đi cùng. Nam đạo diễn kể mẹ hào hứng, nói rằng trải nghiệm giúp bà thêm tin tưởng vào công việc làm phim của con.

Việc có phim dài ra rạp ở tuổi 24 nằm trong mục tiêu anh đặt ra từ khi còn đi học. Theo đuổi điện ảnh không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn gắn với lời hứa dành cho gia đình.

“Tôi có trách nhiệm với lời nói của mình rằng mình cần phải thành nghề. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình học điện ảnh rồi rẽ sang việc khác. Tôi luôn nghĩ sau những năm học ở trường, mình phải làm một phim chiếu rạp”, đạo diễn nói.

Nhìn lại những năm đầu làm nghề, Thành Đạt không cho rằng việc làm phim dễ hơn khi đã có ê-kíp lớn. Mỗi giai đoạn đều có khó khăn riêng. Phim sinh viên thiếu kinh phí, có khi đoàn phải quay ở vùng đồi núi không điện, không sóng. Đến Bò sữa bay, điều kiện sản xuất tốt hơn, nhưng cả đoàn phải tìm cách thực hiện những cảnh quay chưa từng thử.

“Từ phim đầu tiên đến giờ, việc làm phim với tôi vẫn luôn khó. Mỗi phim, tôi đều muốn khai phá một điều mới, làm thứ mình chưa từng làm, nên cũng phải chấp nhận những vất vả đi cùng mong muốn đó”, anh nói.

Khi được hỏi có vui không nếu ngày càng nhiều người nhận ra mình, đạo diễn đáp anh muốn khán giả nhớ đến các bộ phim hơn là người đứng sau máy quay.

“Tôi luôn muốn mình chỉ tồn tại dưới dạng một cái tên. Tôi muốn khán giả biết phim của Nguyễn Phạm Thành Đạt là những phim có cá tính, độc đáo, thú vị và được làm một cách nghiêm túc. Tôi chỉ mong cái tên của mình tồn tại với khán giả dưới tư cách đạo diễn”, anh chia sẻ.