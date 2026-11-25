Diana tiếp sức 30.000 nữ sinh Hà Nội: Tự tin là con gái, tự tin tỏa sáng

Trong khuôn khổ chương trình giáo dục giới tính học đường “Là con gái thật tuyệt”, tại Hà Nội, Diana phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai chuỗi chuyên đề truyền thông về tuổi dậy thì, chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt và tài trợ “Góc Nữ sinh” tại phòng y tế của 40 điểm trường, hướng tới hỗ trợ 30.000 nữ sinh Thủ đô.

Góc nhỏ trong phòng Y tế trường học dành riêng cho nữ sinh

Theo khảo sát của chương trình "Là con gái thật tuyệt" với hơn 4.800 nữ sinh THCS, hơn 67% các em cảm thấy bất tiện khi kinh nguyệt bất ngờ xuất hiện tại trường học. Khi chưa chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết, hơn 23% cho biết phải sử dụng giấy vệ sinh hoặc vải sạch để xử lý tình huống, trong khi 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà.

Những con số cho thấy một nhu cầu rất thực tế. Nữ sinh cần có nơi hỗ trợ ngay tại trường, thay vì phải tự xoay xở với những tình huống tế nhị. Đó là lý do mô hình “Góc Nữ sinh” được đặc biệt chú trọng nhằm hỗ trợ nữ sinh an tâm học tập.

Góc Nữ sinh tại trường THCS Định Công - Hà Nội cung cấp tài liệu giáo dục giới tính do Bộ Y tế ban hành và băng vệ sinh Diana trong những tình huống cần thiết.

Hiểu về tuổi dậy thì, vun đắp sự tự tin và giá trị bản thân cho con gái

Không dừng lại ở việc xây dựng không gian hỗ trợ tại trường, chương trình “Là con gái thật tuyệt” còn mang đến chuỗi chương trình truyền thông giáo dục về tuổi dậy thì và chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt tại một số điểm trường tại Hà Nội.

Thông qua những buổi giao lưu, chia sẻ cùng chuyên gia y tế các nữ sinh được trang bị kiến thức về những thay đổi của cơ thể, sức khỏe kinh nguyệt và cách chủ động bảo vệ bản thân khỏi bạo lực và xâm hại.

Nữ sinh THCS Hà Nội hào hứng, chủ động chia sẻ những băn khoăn tuổi dậy thì.

Chuyên gia y tế mang đến những kiến thức thiết thực về sức khỏe giới tính và tâm lý tuổi dậy thì bằng cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu.

Trực tiếp giảng dạy chuỗi chuyên đề tại chương trình, Bác sĩ Hồ Mai Hoa - Giảng viên Quốc gia chương trình “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” - đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa kiến thức khoa học đến gần hơn với nữ sinh, giúp các em hiểu đúng về những thay đổi của cơ thể và chủ động chăm sóc bản thân.

Chuyên gia nhấn mạnh: "Sự kết hợp giữa chương trình truyền thông giáo dục tại trường học và không gian hỗ trợ như 'Góc Nữ sinh' là vô cùng toàn diện. Cách tiếp cận này vừa trang bị kiến thức khoa học, vừa cung cấp giải pháp vệ sinh an toàn, kịp thời, để hỗ trợ các con an tâm học tập, tự tin bước qua giai đoạn tuổi dậy thì".

Các nữ sinh được hướng dẫn trực quan cách sử dụng sản phẩm vệ sinh phù hợp, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh kinh nguyệt.

Đánh giá về chương trình, cô Phạm Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Định Công - cho biết: “Chương trình được thiết kế hết sức khoa học và bổ ích với hai phần: bác sĩ chuyên khoa tuyên truyền về giới tính, chu kỳ kinh nguyệt, vệ sinh kinh nguyệt lồng ghép phòng chống bạo lực và xâm hại cùng phần hướng dẫn vệ sinh kinh nguyệt giúp các con đảm bảo sức khỏe sinh sản sau này”.

Một nữ sinh lớp 8 trường THCS Hoàng Mai cho biết: “Cảm ơn Diana và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, chúng con đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ với chuyên gia. Chúng con cảm thấy rất là vui, phấn khởi và tiếp thu được rất nhiều kiến thức về giáo dục giới tính học đường, về tuổi dậy thì”.

Các teengirl hào hứng tại khu check-in của sự kiện.

Bên cạnh kiến thức về sức khỏe giới tính và kinh nguyệt, chương trình còn truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp học sinh biết thêm địa chỉ tìm kiếm tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ khi cần thiết.

Trong năm học 2026 - 2027, chương trình “Là con gái thật tuyệt” do nhãn hàng Diana phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đặt mục tiêu mở rộng tại 20 tỉnh, thành phố, hỗ trợ cho hơn 120.000 nữ sinh, để các em luôn tự tin tỏa sáng, và đón nhận tuổi dậy thì một cách lạc quan, tự tin nhất.

Để tìm hiểu thêm về kiến thức chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt theo từng lứa tuổi đồng hành cùng nữ sinh, vui lòng truy cập:‏‏ ‏‏Góc con gái - nơi cung cấp những lời khuyên, và các mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.