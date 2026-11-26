TPO - Gần một thập kỷ sau khi các hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Trung Quốc bị hạn chế, Kpop vẫn duy trì sức hút với người hâm mộ tại thị trường tỷ dân. Những tín hiệu cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh đang thắp lên hy vọng khôi phục giao lưu văn hóa, nhưng cánh cửa trở lại vẫn chưa thực sự mở.