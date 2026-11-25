Quỹ Nam Phương cùng ca sĩ Thái Ngân, Danmy khởi công cầu Khang Mỹ Lộc

TPO - Sau hơn 26 năm lo âu vì cầu Rạch Ranh xuống cấp, người dân xã Cái Ngang, Vĩnh Long đón khởi công cầu Khang Mỹ Lộc ngày 21/11 với kinh phí hơn 1,12 tỷ đồng từ Quỹ Nam Phương và các nhà hảo tâm, giúp mở rộng lối đi an toàn cho học sinh và bà con cùng sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ.

Ngày 21/11, Quỹ Nam Phương tổ chức lễ khởi công cầu Khang Mỹ Lộc tại xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long.

Công trình thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp sau hơn 26 năm sử dụng, mang đến điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện hơn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Mong mỏi về cây cầu an toàn sau hơn 26 năm

Cầu Rạch Ranh được xây dựng năm 2000 bằng bê tông cốt thép, với kinh phí do người dân địa phương đóng góp. Nằm trên tuyến đường liên ấp kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm xã và các tuyến tỉnh lộ 909, 909B, cây cầu giữ vai trò quan trọng trong việc đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Sau hơn 26 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Chân cầu nứt gãy, kết cấu yếu và rung lắc khi có phương tiện qua lại; mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng và không có lan can bảo vệ. Tình trạng này khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt tiềm ẩn nguy hiểm vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Với những gia đình có con nhỏ, mỗi lần qua cầu là thêm một lần lo lắng.

Hình ảnh chiếc cầu cũ gây khó khăn trong việc đi lại.

“Hôm nào trời mưa, dắt cháu qua cầu là tôi dặn cháu đi chậm thôi. Cầu hẹp, hai bên lại trống, có xe chạy qua là thấy rung. Bà con ở đây mong cây cầu mới lâu rồi. Tụi nhỏ đi học mình đỡ lo, tới mùa mang trái cây ra đường lớn cũng đỡ vất vả”, bà Ngô Thị Lài, người dân xã Cái Ngang, chia sẻ.

Thấu hiểu những khó khăn, Quỹ Nam Phương kết nối các nhà hảo tâm, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai xây dựng cầu mới. Cầu có chiều dài 24,2 m, rộng 2,5 m, tải trọng 1,5 tấn. So với cây cầu cũ chỉ rộng 1,2 m, mặt cầu mới được mở rộng hơn gấp đôi và có lan can bảo vệ, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện lưu thông cho người dân.

Tổng kinh phí xây dựng cầu là 1.122.646.000 đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khoan địa chất, chi phí thiết kế cầu và phí tư vấn giám sát). Toàn bộ kinh phí được Quỹ Nam Phương và các nhà hảo tâm tài trợ. Công ty Cổ phần Sản xuất Thép VinaOne cũng đồng hành tài trợ thép lan can cầu.

Biểu tượng cho sự kết nối những tấm lòng sẻ chia

Buổi lễ càng thêm trọn vẹn khi Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty Cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty Cổ phần Truyền thông Fision, bà Nguyễn Kim Hùng và anh Ngọc Chinh cùng nhóm bạn. trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt và 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của Anh trai Phạm Đình Thái Ngân, Em xinh DANMY cùng các diễn viên Zoe Như Quỳnh, Thiên Thanh và Phạm Mi. Sự gần gũi, nhiệt tình của nghệ sĩ đã mang đến những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp, để ngày khởi công không chỉ là một sự kiện ý nghĩa mà còn trở thành kỷ niệm đẹp đối với bà con và các em nhỏ.

Các nghệ sĩ trong lễ khởi công xây dựng cầu Khang Mỹ Lộc.

“Không chỉ là một công trình giao thông, Cầu Khang Mỹ Lộc còn là biểu tượng cho sự kết nối những tấm lòng sẻ chia, góp phần mang đến những đổi thay thiết thực cho cộng đồng. Hy vọng rằng với sự đồng hành của tất cả mọi người, chúng ta sẽ có thêm nhiều chiếc cầu nữa được xây dựng trong tương lai”, Chị Đinh Thị Nam Phương - nhà sáng lập Quỹ Nam Phương - chia sẻ.

Hơn 26 năm trước, chính bà con nơi đây cùng góp sức xây dựng cây cầu đầu tiên để phục vụ việc đi lại. Hôm nay, từ sự chung tay của Quỹ Nam Phương và các nhà hảo tâm một cây cầu mới đang dần thành hình, tiếp nối mong mỏi để các em nhỏ sẽ yên tâm đến trường, người dân bớt lo mỗi khi trời mưa, những chuyến xe chở nông sản thuận tiện hơn mỗi ngày. Đó cũng chính là giá trị mà Quỹ Nam Phương kiên trì theo đuổi qua chương trình Kiến Tạo Nhịp Cầu, với tinh thần “1+1>2 - Chung tay cùng cộng đồng.