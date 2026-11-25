Đặc sắc đêm Lễ hội Ok Om Bok

TPO - Tối 24/11, tại khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Chùa Âng và danh thắng quốc gia Ao Bà Om, tỉnh Vĩnh Long tổ chức đêm Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam, Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây là lễ hội văn hóa truyền thống, thể hiện quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên, lòng biết ơn đối với trời đất, sự trân trọng thành quả lao động và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm, hạnh phúc.

Qua nghi thức cúng trăng, những điệu múa, tiếng nhạc Ngũ âm, hoạt động đua ghe Ngo và các sinh hoạt cộng đồng, những giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay với 16 nhóm hoạt động là không gian hội tụ, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, liên hoan nhạc cụ Ngũ âm, Đờn ca tài tử Nam Bộ, giới thiệu di sản, ẩm thực và các hoạt động thể thao dân gian.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Ok Om Bok không chỉ dừng lại ở việc duy trì các nghi thức, hoạt động lễ hội. Quan trọng hơn, cần giữ gìn được giá trị tinh thần, phong tục tốt đẹp và vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa của cộng đồng.

“Tỉnh Vĩnh Long mong muốn và kêu gọi các cấp, các ngành, quý vị chức sắc tôn giáo, quý chư tăng và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa”, ông Thiện nói.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - đánh trống khai hội.