TPO - Chương trình nghệ thuật cùng những tiết mục sinh động qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, nghệ nhân, từ nhịp xòe Thái giữa núi rừng Tây Bắc, nhã nhạc cung đình đài các, tiếng cồng chiêng âm vang đại ngàn đến làn điệu đờn ca tài tử phóng khoáng.
TPO - Tối 24/11, tại khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Chùa Âng và danh thắng quốc gia Ao Bà Om, tỉnh Vĩnh Long tổ chức đêm Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.
TPO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh
TPO - Khép lại concert "Muôn sắc Việt Nam", màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.
TPO - Đưa ông bà đi bảo tàng, cùng gia đình tìm hiểu lịch sử, nhiều người dân dành Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cho những chuyến tham quan. Họ chia sẻ niềm vui khi có thêm thời gian bên người thân và mong muốn hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam.
TPO - Tối 24/11, người dân và du khách tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng để thưởng thức các chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Vừa được phong cấp bậc hàm Trung úy, Bảo Thanh chia sẻ ảnh bên NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nhiều nghệ sĩ cũng ghi lại hoạt động biểu diễn, những chuyến đi và khoảnh khắc bên gia đình trong ngày đặc biệt.
TPO - Không chỉ là dịp thưởng thức những màn trình diễn quy mô, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" còn trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
TPO - Từ sáng đến chiều 24/11, dòng người nối nhau chờ vào triển lãm “Một bát thương” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên trong Ngày Văn hóa Việt Nam và rưng rưng sau khi xem những câu chuyện về phụ nữ và bình đẳng giới.
TPO - Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi chia sẻ về trách nhiệm tiếp nối di sản và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
TPO - Ngày 24/11, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 24/11 và chờ đón màn trình diễn của Mỹ Tâm, Tùng Dương và dàn nghệ sĩ tại chương trình Muôn sắc Việt Nam.
TPO - Sáng 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).
TPO - Từ chiều 24/11, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.
TPO - Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều gia đình dành thời gian đến bảo tàng, xem phim, cùng tìm hiểu lịch sử. Từ trải nghiệm của những người lớn tuổi đến góc nhìn của giáo viên, sinh viên, câu chuyện gìn giữ văn hóa còn gắn với nếp nhà và cách ứng xử hàng ngày.
TPO - Sự hưởng ứng của sinh viên các trường đại học, học viện cùng sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như Tuấn Cry, Hà Lê, Double2T, Đức Phúc, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 đang tạo sức hút rõ nét trong cộng đồng người trẻ.
TPO - Ngay tại tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội, khoảng 400 khán giả đứng quanh một khung cửi gỗ, nghe tiếng guồng tơ, tiếng thoi của làng dệt Vạn Phúc trong buổi hòa nhạc Trôi. Trước đó một ngày, tại Công viên Thống Nhất, người nghe ngồi cùng chiếu xẩm, thử làm quan viên trong một buổi hát ca trù.