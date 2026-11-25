34 khinh khí cầu và đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn

TPO - Đêm rock của Bức Tường và Microwave với giải bốc thăm là chuyến chinh phục Sơn Đoòng trị giá 80 triệu đồng, màn trình diễn 34 khinh khí cầu và lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn là những điểm hẹn nổi bật tại Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần đầu tiên.

Diễn ra từ 24 đến 30/11, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 mang chủ đề Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa. Các hoạt động trải từ Đồng Hới, Phong Nha đến Thành cổ Quảng Trị, Hiền Lương - Bến Hải và vùng núi phía tây, với những trải nghiệm từ bay dù lượn ngắm sông Son đến dự lễ hoa đăng bên dòng Thạch Hãn.

Chương trình khai mạc tối 24/11 kết nối hai điểm cầu tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà), với chương trình nghệ thuật, lễ hội đường phố và pháo hoa tầm cao. Sau đêm khai mạc, chuỗi sự kiện tiếp tục với nhiều hoạt động lần đầu được tổ chức tại Quảng Trị.

Màn pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc 24/11 tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới.

Đêm rock có giải thưởng chinh phục Sơn Đoòng

Từ 20h đến 22h tối 25/11, hai ban nhạc Bức Tường và Microwave biểu diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Ban tổ chức dự kiến đêm nhạc thu hút khoảng 10.000 người.

Khán giả có cơ hội bốc thăm trúng 10 giải thưởng là các phiếu trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Quảng Trị, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Giải cao nhất là một suất tham gia tour chinh phục Sơn Đoòng trị giá 80 triệu đồng.

Khán giả đội mưa xem biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 25/11, du khách có thể lái xe địa hình ATV, trượt cát tại đồi cát xã Nam Trạch hoặc ghé không gian ẩm thực Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An trên đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Tại đây, các đầu bếp giới thiệu món Hà Nội chế biến từ nguyên liệu Quảng Trị, bên cạnh các gian hàng đặc sản, sản phẩm OCOP và cà phê địa phương.

Ngày 26/11, sông Nhật Lệ lần đầu có màn biểu diễn mô tô nước nghệ thuật kết hợp pháo sáng. Du khách có thể theo dõi ở hai khung giờ, từ 17h30 đến 18h30 và từ 20h đến 21h.

34 khinh khí cầu và đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn

Từ 27 đến 29/11, Quảng Trị lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề Bay trên quê hương thanh bình. Theo kế hoạch, 34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố sẽ trình diễn tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị trong hai ngày 27 và 28/11, sau đó chuyển đến di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào ngày 29/11.

Các hoạt động diễn ra từ 6h đến 10h và từ 15h30 đến 18h mỗi ngày.

Tuần Văn hoá - Du lịch Quảng Trị diễn ra ở nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m², với 34 khinh khí cầu cùng trình diễn ở độ cao khoảng 50 m quanh lá cờ. Lễ hội cũng có hoạt động trải nghiệm bay và giao lưu với các phi công.

Tối 27/11, từ 19h30 đến 21h45, lễ hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ diễn ra tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn. Sáng 29/11, tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, 260 chim bồ câu dự kiến được thả trong nghi lễ gửi gắm thông điệp hòa bình.

Một điểm hẹn khác trong hai tối cuối tuần là chương trình biểu diễn kỵ binh và quân nhạc của lực lượng công an nhân dân. Chương trình diễn ra vào tối 28/11 tại khu vực Đông Hà - Nam Đông Hà và tối 29/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, cùng khung giờ từ 19h30 đến 22h.

Săn mây ở Hướng Phùng, ngắm Phong Nha từ trên cao

Du khách thích đón bình minh có thể săn mây từ 4h30 đến 6h30 mỗi ngày, trong các ngày 26-30/11, tại khu vực Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng).

Từ 28 đến 30/11, hành trình mô tô Phong Nha - Khe Sanh đưa du khách qua U Bò, Trường Sơn, Sa Mù và Hướng Phùng, theo cung đường gắn với đường Hồ Chí Minh.

Trong tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch độc, lạ đã có mặt tại địa phương.

Tại xã Phong Nha, chương trình dù lượn Bay trên miền Di sản cho phép du khách bay cùng phi công, ngắm dòng sông Son, thung lũng và núi đá vôi từ trên cao. Theo thông cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, trải nghiệm này được lên lịch từ 7h đến 16h hằng ngày, kéo dài đến 15/11/2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quảng Trị cũng phối hợp với các đối tác Ấn Độ khảo sát điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch cho thị trường này từ hiệu ứng của bộ phim Bollywood SILAA. Tỉnh dự kiến tổ chức các kỳ tiếp theo của Tuần Văn hóa - Du lịch định kỳ từ ngày 24 hằng tháng.