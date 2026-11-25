Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Đức Phó Pháp chủ Thích Đức Nghiệp

TPO - Để tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ Đức Phó Pháp chủ theo nghi thức Lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN đã ấn ký Thông cáo đặc biệt về việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa viên tịch.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929-2026). Ảnh: Báo Giác Ngộ

Thông cáo được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các Ban, Viện Trung ương GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Theo Thông cáo đặc biệt số 95/TB-HĐCM ngày 25/11/2026 do Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng ấn ký, để tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ Đức Phó Pháp chủ theo nghi thức Lễ tang cấp cao của GHPGVN.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TPHCM và các tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương phối hợp tổ chức Lễ tang Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ trang nghiêm và trọng thể.

Thông cáo đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh thông tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Hệ phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TPHCM), do niên cao lạp trưởng, ngài đã thu thần viên tịch vào lúc 21h5 phút ngày 24/11/2026 (nhằm ngày 16/10 năm Bính Ngọ) tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), trụ thế 98 tuổi.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14h ngày 25/11, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Lễ viếng chính thức từ 17h ngày 25/11 đến 20h ngày 28/11.

Lễ truy niệm diễn ra lúc 7h ngày 29/11, sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp trà tỳ tại Công viên Nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP Đồng Nai).

Theo Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ấn ký cáo phó về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Ban Lễ tang gồm chư vị giáo phẩm Trưởng lão Hội đồng Chứng minh do Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng đứng đầu, Ban Tổ chức Lễ tang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban.