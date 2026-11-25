Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Nội vào cuộc đua trải thảm đỏ đón đoàn phim

TPO - Thành phố Hải Phòng nghiên cứu miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, giảm 20-30% chi phí lưu trú, vận tải và rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh. Nhiều địa phương cũng đưa ra đề xuất thu hút đoàn làm phim, hướng tới liên kết vùng và phát triển công nghiệp văn hóa.

Sáng 22/11, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức hội thảo Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế.

Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm của Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh diễn ra từ ngày 21-23/11, với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng các nhà quản lý, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hải Phòng 'chơi lớn'

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết thành phố xác định điện ảnh là một động lực phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Theo ông cảnh quan, hạ tầng, chiều sâu văn hóa mới là những điều kiện cần. Để thu hút các đoàn làm phim, địa phương cần giải quyết nhanh thủ tục, cung cấp thông tin rõ ràng và có đầu mối hỗ trợ tin cậy.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết thành phố xác định điện ảnh là một động lực phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Thành phố công bố Tuyên bố Hải Phòng với năm nhóm cơ chế hỗ trợ đoàn làm phim. Đó là hỗ trợ tài chính, nghiên cứu miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, giảm 20-30% chi phí lưu trú, vận tải thông qua hợp tác với doanh nghiệp.

Về hỗ trợ thực địa, lãnh đạo địa phương cam kết bố trí cán bộ chuyên trách đồng hành cùng đoàn làm phim khi có yêu cầu, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, ban hành văn bản phối hợp trong ba ngày làm việc đồng thời phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo ngắn hạn nhân lực hỗ trợ hiện trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA - nói rằng ý tưởng đầu tiên khi xây dựng Diễn đàn Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh là làm thế nào để điện ảnh mở đường cho du lịch, đầu tư, các ngành kinh tế và dịch vụ. Điều này rất gần với mục tiêu khi Hiệp hội đưa ra sáng kiến và triển khai Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index).

"Bộ chỉ số đó đưa ra cách đây đúng 3 năm, đó là bằng cách nào để đưa các nhà làm phim và địa phương đến với nhau trong một mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác và từ đó cho ra những sản phẩm điện ảnh có sức quảng bá mạnh, quảng bá mạnh nhất cho vùng đất, kéo theo du lịch, ngành kinh tế và dịch vụ phát triển", TS. Ngô Phương Lan nói.

Chủ tịch VFDA đặt ra một câu hỏi cho hội thảo hôm nay: Hải Phòng và các địa phương cần chuẩn bị những gì để khi có một dự án tìm đến thì hai bên có thể cùng đưa ra những dự án, những phương án để mà đưa dự án vào sản xuất? Và sau khi đoàn làm phim đi rồi địa phương giữ lại được những gì?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn (bìa trái) khẳng định địa phương sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các đoàn làm phim khai thác lợi thế cảnh quan biển đảo, di tích lịch sử.

Khánh Hòa có thể huy động hàng nghìn người cho đoàn làm phim

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết địa phương sẵn sàng hỗ trợ các đoàn làm phim từ khâu chuẩn bị, tìm kiếm bối cảnh đến giải quyết thủ tục hành chính, vận chuyển thiết bị và huy động tình nguyện viên, thậm chí có thể huy động từ 5.000-7.000 người cho đoàn phim.

Theo ông, một số thủ tục hành chính có thể được giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Tỉnh cũng làm việc với các doanh nghiệp lưu trú để nghiên cứu mức giảm giá 40-50% cho đoàn làm phim.

Ông Nguyễn Long Biên khẳng định hỗ trợ đoàn làm phim trước hết là trách nhiệm của địa phương. Với vai trò lãnh đạo tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa, ông sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều phối các sở, ngành liên quan để hỗ trợ đoàn phim trong thời gian ngắn nhất.

TS. Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - nhận định khó khăn lớn của các đoàn làm phim khi đến địa phương là khả năng tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ ban đầu.

Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Tuấn Long khẳng định thành phố chú trọng kết nối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với các nhà làm phim.

Hà Nội đang rà soát, thống kê, số hóa hệ thống di sản, bối cảnh văn hóa, hướng tới xây dựng cổng thông tin thống nhất phục vụ các nhà làm phim. Thành phố cũng chú trọng kết nối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú, vận chuyển, hậu cần, thiết kế bối cảnh và đạo cụ.

Từ thực tế sản xuất, đạo diễn Khương Ngọc cho biết lâu nay các nhà làm phim phần lớn phải tự tìm kiếm, khảo sát bối cảnh. Anh mong muốn các địa phương chủ động giới thiệu những địa điểm phù hợp, đồng thời chia sẻ nhu cầu quảng bá hình ảnh để nhà sản xuất có thể tiếp cận, phát triển dự án.

NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền cho biết với các tác phẩm điện ảnh quân đội, một cảnh quay có thể huy động hàng nghìn người cùng nhiều loại vũ khí, khí tài. Vì vậy, sự phối hợp giữa đoàn phim, các đơn vị quân đội và chính quyền địa phương ngay từ khâu khảo sát bối cảnh rất quan trọng.

Bà Susan Lee - nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nhận định việc thu hút đoàn làm phim là mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi.

Theo bà, các đoàn phim quốc tế đến sản xuất tại Việt Nam sẽ đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với khán giả toàn cầu. Đây cũng là phương thức xây dựng thương hiệu và phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Từ kinh nghiệm ưu đãi thuế tại Hoa Kỳ, hoàn chi phí sản xuất tại Nhật Bản, Australia, bà Susan Lee đề xuất Việt Nam nghiên cứu cơ chế phù hợp, trong đó có những hình thức hỗ trợ gián tiếp về lưu trú, vận chuyển và hậu cần.