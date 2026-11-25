TPO - Năm 2026 đánh dấu lần đầu ngày 24/11 được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại Bảo tàng Hà Nội, lượng khách tham quan đông hơn ngày thường. Nhiều gia đình, nhóm bạn cùng nhau tìm đến, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đã góp phần làm nên diện mạo và bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.