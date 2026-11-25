Bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam

TPO - Tối 24/11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực sáng trong đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam”, quy tụ gần 50.000 khán giả cùng dàn nghệ sĩ đình đám. Biển lightstick, cờ đỏ sao vàng, những màn hòa giọng đầy cảm xúc và pháo hoa rực trời tạo nên không khí sôi động suốt chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đặc sắc về nghệ thuật, khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Cả vạn khán giả có nhiều khoảnh khắc đẹp, hòa cùng bầu không khí của Ngày Văn hóa Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nói về lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

"Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định.

Mở đầu hào hùng

Với chủ đề Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả trở về với nguồn cội dân tộc, nhìn lại truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, đồng thời khắc họa những thành tựu và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đúng 20h, tiếng trống hội vang lên mở màn chương trình bằng phần khai từ Đất nước muôn đời. Hình ảnh huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, bọc trăm trứng và cánh chim Lạc được tái hiện qua âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng hình ảnh.

Trên sân khấu, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy cùng thể hiện liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh. Những giọng hát nội lực hòa cùng tiếng trống hội, nhạc cụ dân tộc và đội hình biểu diễn đông đảo tạo nên phần mở đầu hào hùng.

Từ các khán đài, hàng nghìn cánh tay giơ cao lightstick, cờ đỏ sao vàng liên tục được vẫy theo nhịp nhạc. Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên khi các nghệ sĩ xuất hiện giữa không gian sân khấu rực sáng.

Sau phần khai từ, chương đầu - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - mở ra với hoạt cảnh Tiếng vọng ngàn năm, kết hợp giọng hát Quốc Thiên trong Đất Việt tiếng vọng ngàn đời. Hình tượng cây tre, làng quê, nền văn minh lúa nước và các nhân vật lịch sử lần lượt xuất hiện, gợi nhắc hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Mạch lịch sử tiếp tục được nối bằng những thước phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Từ đó, liên khúc Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh qua phần thể hiện của Anh Tú và Hương Tràm đưa khán giả trở lại những dấu mốc quan trọng của đất nước.

Một trong những tiết mục đáng chú ý là Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. NSND Quang Thọ xuất hiện cùng Phạm Thu Hà và nhóm OPlus, hòa giọng trong không gian âm nhạc kết hợp dàn nhạc giao hưởng. Các diễn viên Phương Nam, Thanh Huế tham gia tái hiện hình ảnh Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh, tạo thêm lớp kể chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu.

Đường lên phía trước qua giọng hát Đông Hùng mang âm hưởng mạnh mẽ, tiếp đó, Hạt gạo làng ta lại đưa khán giả trở về những hình ảnh bình dị của làng quê. Thu Hằng cùng các giọng ca thiếu nhi Ali Thục Phương, Kim Cương, Thiên Kim thể hiện tác phẩm trong tiếng đàn tranh, sáo và guitar.

Tiết mục Hát cho dân tôi nghe với sự kết hợp của Phạm Anh Duy và Muộii tiếp nối câu chuyện về tinh thần yêu nước của các thế hệ.

Cao trào của chương đầu đến với Đất nước trọn niềm vui. NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh đứng chung sân khấu cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc.

Từ các khán đài, những đội hình diễn viên cầm cờ đỏ sao vàng tiến về phía sân khấu, tạo nên không gian ngập sắc đỏ. Nhiều khán giả đứng dậy, vỗ tay, hòa giọng theo các nghệ sĩ. Không khí rộn ràng lan từ sân khấu xuống các khu vực khán đài.

Chương đầu khép lại bằng Giai điệu tự hào với phần thể hiện của NSND Tấn Minh và Quốc Thiên.

Nghệ nhân và nghệ sĩ cùng kể chuyện văn hóa

Sau những giai điệu hào hùng, chương hai Muôn sắc di sản chuyển sang không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa các vùng miền.

Mỹ Tâm xuất hiện cùng hợp xướng thiếu nhi trong ca khúc Thương ca tiếng Việt. Giọng hát của nữ ca sĩ hòa cùng những tiếng hát trẻ thơ, mở ra phần trình diễn tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt. Sự xuất hiện của Mỹ Tâm nhận được những tiếng reo hò, cổ vũ từ đông đảo khán giả.

Ngay sau đó, Tùng Dương mang đến tiết mục Thư pháp. Hình ảnh các thầy đồ, nghệ thuật viết chữ và những màn trình diễn múa, xiếc được kết hợp cùng âm nhạc hiện đại. Sân khấu liên tục thay đổi về màu sắc, ánh sáng và đội hình biểu diễn.

Tâm điểm của chương hai là Bức tranh di sản, tiết mục kéo dài hơn 10 phút, quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ nhiều vùng miền.

Trên sân khấu Mỹ Đình, 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh được giới thiệu qua những lớp trình diễn nối tiếp. Các nghệ nhân xuất hiện trong trang phục đặc trưng, trực tiếp thực hành những hình thức nghệ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là phần thể hiện rõ nét vai trò của những người đang trực tiếp gìn giữ di sản. Các nghệ nhân trở thành chủ thể của phần biểu diễn, đưa khán giả đến gần hơn với đời sống văn hóa của từng vùng đất.

Không gian âm nhạc tiếp tục mở rộng với Ngọn lửa cao nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình diễn của Y Garia và Đỗ Hoàng Hiệp. Từ Tây Nguyên, chương trình đưa khán giả đến miền sông nước Nam Bộ bằng Bài ca đất phương Nam. Chất liệu âm nhạc truyền thống kết hợp phần phối khí mới tạo sự chuyển tiếp giữa các sắc thái văn hóa.

Khép lại chương hai là Việt Nam tinh hoa với sự tham gia của Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú và Erik. Nhóm Bách Hoa bộ hành cùng các diễn viên múa xuất hiện trong những bộ trang phục giàu màu sắc, tạo nên màn trình diễn ấn tượng.

Nhịp điệu trẻ trung cùng đội hình biểu diễn đông đảo khiến không khí khán đài trở nên sôi động hơn.

Sức trẻ bùng nổ

Chương kết - Bản sắc vươn xa - tập trung vào sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Mở đầu bằng Tiếng ru cội nguồn, NSND Tự Long kết hợp với Đông Hùng, Cheng và OSAD. Chất liệu âm nhạc dân gian được đặt cạnh những phần thể hiện mang phong cách hiện đại, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Tiếp đó, Made in Việt Nam do DTAP sáng tác đưa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi đến cùng một sân khấu. Phương Mỹ Chi tiếp tục khuấy động không khí bằng mashup Lý cò style - Rock hạt gạo. Những giai điệu dân gian được làm mới qua tiết tấu hiện đại, kết hợp đội hình vũ đạo giàu năng lượng.

Không khí tiếp tục nóng lên với màn kết hợp của Đức Phúc và Hòa Minzy trong Máu đỏ da vàng. Sau đó, Noo Phước Thịnh xuất hiện với Nhà tôi có treo một lá cờ, tiếp tục mạch cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Những lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài được vẫy theo giai điệu, hòa cùng tiếng hát và ánh sáng từ sân khấu.

Điểm kết của chương trình là ca khúc Rạng ngời văn hóa Việt Nam, sáng tác của DTAP, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như NSND Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy cùng nhiều gương mặt khác.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ hòa giọng cùng đội hình diễn viên múa, sinh viên, đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ. Những động tác của vũ điệu cộng đồng được thực hiện đồng loạt, trong khi hàng vạn khán giả phía dưới cùng hát, vẫy lightstick và hòa nhịp theo âm nhạc.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên của tiết mục kết, pháo hoa tầm cao được kích hoạt, thắp sáng bầu trời Mỹ Đình. Các chùm pháo hoa nối tiếp nhau bung nở phía trên sân vận động, hòa cùng hệ thống ánh sáng, tiếng nhạc và những tiếng reo hò.

Sau phần biểu diễn ca khúc chủ đề, màn pháo hoa tiếp tục kết hợp với hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại do Dzung & Band thể hiện, qua chùm tác phẩm Múa sạp xòe hoa - Trống cơm - Lý kéo chài - Lý ngựa ô.

Muôn sắc Việt Nam khép lại bằng hình ảnh hàng vạn khán giả cùng hòa nhịp dưới bầu trời pháo hoa. Những sắc màu văn hóa của các vùng miền, các thế hệ nghệ sĩ và cộng đồng cùng hiện diện trong một đêm diễn tại Mỹ Đình.