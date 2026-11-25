Hạnh phúc sau cánh cửa đêm

Đêm ấy, tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, trên chiếc ghế nhựa cũ. Mẹ tôi nằm trong phòng hồi sức tích cực. Cánh cửa đóng kín, bên trong có bác sĩ và máy móc, còn tôi chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi.

Đèn hành lang sáng suốt đêm. Ánh sáng trắng hắt xuống nền gạch, soi rõ từng người đi lại. Tôi nhìn cánh cửa trước mặt. Thỉnh thoảng có người đẩy cửa bước ra, tôi lại ngẩng lên. Người ta đi ngang qua tôi, nói với nhau vài câu rồi đi tiếp. Chỉ có tôi ngồi nguyên ở đó, chẳng biết đêm còn dài đến bao giờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi chiều. Mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu. Tôi cuống quýt gọi xe đưa mẹ đến bệnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bác sĩ gọi y tá, tiếng bước chân vội vã ngoài phòng cấp cứu cứ lẫn vào nhau. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mẹ được đưa vào trong rồi chuyển xuống phòng hồi sức tích cực. Đôi dép của bà nằm lệch trên nền gạch, một chiếc xoay ngang, chiếc kia mắc gần chân ghế.

Chị y tá hướng dẫn tôi ra ngoài ngồi đợi. Chị dặn mua tã người lớn và đưa cho tôi tờ giấy ghi những thứ cần mua để lát đưa vào phòng cho mẹ tôi vì tôi không được vào. Tôi cầm lấy, đọc đi đọc lại rồi đi xuống nhà thuốc. Đến nơi, người bán hỏi cần mua loại nào, tôi mới lúng túng mở tờ giấy ra. Mấy việc bình thường như thế mà đầu óc tôi cứ rối tung. Mua xong, tôi cầm túi đồ trở lại hành lang, bước chân nặng nề.

Có nhiều lúc người ta vẫn nghĩ mình đủ sức lo cho gia đình. Khi ba mẹ đau ốm, mình sẽ đưa đi khám, mua thuốc, chăm nom, chỉ cần có tiền là được. Tôi từng nghĩ chuyện ấy đơn giản như vậy. Đến khi mẹ nằm trong phòng hồi sức, tôi mới biết có những việc dù muốn đến đâu mình cũng chẳng thể làm thay. Ngay cả việc biết tình trạng của mẹ lúc ấy ra sao, tôi cũng phải chờ bác sĩ thông báo.

Tôi ngồi xuống ghế. Điện thoại nằm trong tay, màn hình sáng lên rồi tắt. Tôi muốn gọi cho ai đó, muốn nói vài câu để bớt lo, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gọi về nhà, người thân hỏi tình hình mẹ thế nào, tôi chỉ trả lời đang chờ bác sĩ. Ngoài câu ấy ra, tôi không biết nói gì thêm.

Một lúc sau, bác sĩ ra hỏi thông tin về mẹ. Ông hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, chiều cao, cân nặng, trước đây có bệnh gì không? Có đang dùng thuốc gì không? Tôi trả lời được tuổi của mẹ. Đến chiều cao, cân nặng và thuốc tôi ngồi im. Tôi đoán mẹ cao chừng ấy, nặng khoảng ấy, nhưng chẳng có con số nào chắc chắn. Bác sĩ hỏi tiếp vài câu, tôi vẫn cố nhớ mà không nhớ nổi. Mẹ mình, người đã nuôi tôi lớn từng ngày, vậy mà đến chiều cao, cân nặng của bà, tôi cũng không biết rõ.

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay. Trong đầu hiện lên những cuộc gọi nhắc về nhà ăn cơm. Có hôm đang bận, tôi trả lời qua loa rồi cúp máy. Tôi vẫn nghĩ mẹ khỏe, mẹ còn ở đó, khi nào rảnh thì về thăm. Hóa ra có những điều ở ngay bên cạnh mình lâu đến mức mình chẳng buồn để ý. Tôi biết mẹ thích ăn món gì nhưng lại không nắm được những thông tin cần thiết về sức khỏe của bà. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải đứng trước bác sĩ, cố nhớ từng điều nhỏ về mẹ mà đầu óc trống rỗng.

Cảm giác xấu hổ len vào nỗi lo. Tôi không trách ai được. Cũng chẳng thể đổ lỗi cho công việc bận rộn hay những cuộc hẹn chưa xong. Mẹ vẫn ở đó, còn tôi đã nhiều lần để những chuyện khác chen lên trước.

Đêm càng khuya. Ngoài hành lang, tiếng dép y tá lẹp xẹp, tiếng cửa phòng đóng mở nối nhau. Có người nhà bệnh nhân nằm co trên ghế, có người dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ để đó. Một người đàn ông đi đi lại lại trước cửa phòng. Một phụ nữ ôm túi đồ, thỉnh thoảng đưa tay quệt mắt. Chúng tôi không quen biết nhau, cũng chẳng hỏi han gì, nhưng ai nấy đều đang chờ một câu trả lời.

Tôi không dám ngủ. Mỗi lần cửa phòng hồi sức mở ra, tôi lập tức ngồi thẳng dậy. Có lúc bác sĩ bước ra gọi người nhà bệnh nhân khác vào trao đổi. Tôi nhìn theo, lòng thấp thỏm. Tôi nghe loáng thoáng vài câu, thấy người nhà kia đứng lặng ôm mặt khóc, rồi cúi đầu đi theo bác sĩ. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn lâu. Tôi sợ nghe tên mẹ trong một lời thông báo mà mình không đủ sức đón nhận.

Kim đồng hồ nhích từng chút. Tôi mở điện thoại xem giờ, rồi lại cất đi. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi ngồi yên mà không thể tự tìm cho mình một việc để làm. Tất cả những chuyện vốn khiến tôi bận rộn đều trở nên xa xôi. Tôi chỉ muốn cánh cửa kia mở ra, muốn có người bước đến nói rằng mẹ đã ổn.

Gần sáng, hành lang vắng hơn. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, mắt cay xè vì thức trắng. Chỉ cần nghe tiếng cửa mở, tôi lại ngẩng đầu. Rồi bác sĩ bước ra. Ông tháo khẩu trang, nhìn quanh kêu tên người nhà. Tôi đứng bật dậy, chân tê cứng, phải vịn vào thành ghế mới đứng vững. Bác sĩ nói mẹ tôi đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng tạm ổn, đến sáng sẽ chuyển sang phòng bệnh thường.

Ông dặn thêm những điều cần theo dõi. Tôi cố nghe thật kỹ. Khi bác sĩ đi vào trong, tôi ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt. Nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi khóc vì nhẹ nhõm, vì mệt, vì suốt đêm qua đã phải tự giữ mình khỏi những ý nghĩ đáng sợ.

Đến khi được vào thăm mẹ, tôi bước thật nhanh. Trong phòng có mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi phát ra đều đều. Mẹ nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, bàn tay gắn kim truyền dịch. Nhìn bà như vậy, tôi bỗng không biết nên nói gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay mẹ. Bàn tay ấy gầy, những ngón tay quen thuộc nằm trong tay tôi. Mẹ chưa tỉnh hẳn. Tôi cúi xuống gọi nhỏ:

“Mẹ ơi, con đây.”

Một lúc sau, bà khẽ cử động. Tôi nhìn gương mặt mẹ, chờ bà mở mắt. Khi mẹ nhìn sang, tôi vội hỏi bà đỡ nhiều chưa? Có khó chịu ở đâu không? Mẹ chưa nói được nhiều, chỉ nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi không kìm được nước mắt. Mẹ đưa tay còn lại nhúc nhích bảo tôi đừng khóc. Tôi ngồi bên mẹ thật lâu. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Ánh nắng chiếu lên mép cửa. Tôi không cần điều gì lớn lao vào lúc ấy. Mẹ tỉnh lại, nhận ra tôi, còn có thể nghe tôi gọi mẹ. Vậy là đủ.

Những ngày sau đó, mẹ tiếp tục được theo dõi. Tôi ở chăm sóc bà, hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe, ghi lại những điều cần chú ý. Khi mẹ xuất viện về nhà, tôi tập làm những việc trước kia mình ít để tâm. Tôi hỏi mẹ muốn ăn gì, có thấy mệt không, đêm qua ngủ được không. Tôi ghi chú những viên thuốc cần uống, giờ tái khám và lời dặn của bác sĩ.

Tôi bắt đầu hỏi mẹ nhiều hơn về sức khỏe. Mẹ thường khám ở đâu, đang uống thuốc gì, lần gần nhất kiểm tra sức khỏe là khi nào. Những câu hỏi tưởng đơn giản ấy trước kia ít khi xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Chúng tôi thường nói chuyện tiền bạc, công việc, chuyện họ hàng hoặc những việc cần giải quyết trong nhà. Còn chuyện mẹ thật sự khỏe đến đâu, tôi lại ít hỏi.

Bây giờ, mỗi lần đi ngang qua bệnh viện, tôi vẫn nhìn lên khu hồi sức. Đèn trong những căn phòng ấy thường sáng, bất kể ngày hay đêm. Tôi không biết họ đang trải qua những gì. Chỉ mong ai cũng có cơ hội nghe một lời báo tin tốt lành, rồi được trở về bên người mình thương.

Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, thay vì cứ hẹn lần sau khi công việc bớt bận. Cuối tuần, tôi sẽ đưa mẹ đi đây đó, đến những nơi bà thích, ghé thăm người thân hoặc đơn giản là cùng nhau dạo phố. Có thể trước đây mẹ đã nhiều lần muốn đi chơi, nhưng tôi thường viện cớ bận việc, để rồi câu chuyện cứ trôi qua như chưa từng được nhắc đến. Bây giờ, tôi muốn hỏi mẹ xem bà thích đi đâu, muốn làm gì, muốn ăn món nào. Tôi muốn nghe mẹ kể chuyện, kể cả những chuyện đã nghe nhiều lần, mà không vừa nghe vừa nhìn điện thoại hay vội vàng ngắt lời vì một cuộc gọi công việc.

Ngày hôm nay, mẹ vẫn ở đó. Tôi vẫn còn cơ hội ngồi ăn cùng mẹ. Tôi không muốn đợi đến khi mẹ đau ốm mới cuống quýt lo lắng, cũng không muốn những mong muốn giản dị của mẹ cứ phải chờ mãi vì hai chữ bận rộn. Tôi còn nhiều việc phải làm. Nhưng lần này, tôi biết mình thật hạnh phúc khi còn mẹ ở bên.