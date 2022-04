Than Uyên hưởng ứng Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu 2022

Hưởng ứng Tuần Du lịch - Văn hoá tỉnh Lai Châu năm 2022, huyện Than Uyên vừa tổ chức Ngày hội Du lịch và Âm nhạc, diễn ra từ ngày 15 - 17/4 tại tuyến phố đi bộ 15/10, Trung tâm Văn hoá huyện Than Uyên.

Theo ông Lò Văn Hương, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên: Ngày hội Du lịch và Âm nhạc huyện Than Uyên năm 2022 là hoạt động văn hóa, du lịch tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá, thu hút du khách đến với Than Uyên; đồng thời nhằm thực hiện giải pháp phục hồi ngành Du lịch sau khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Theo đó, trong khuôn khổ của Ngày hội đã diễn ra các hoạt động như: trình diễn nét đẹp áo dài Việt Nam, trang phục truyền thống các dân tộc, lễ hội Kin Pang, giải đua thuyền đuôi én... Ngày hội còn có sự xuất hiện của Câu lạc bộ thuyền hơi NiBC tại nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Tây Bắc".

Cùng với đó, du khách được tham quan và khám phá trải nghiệm một số địa điểm du lịch hấp dẫn tại Than Uyên, như: Đồi thông khu 7, Love Hill, làng cá Thẩm Phé, không gian giới thiệu các sản phẩm OCOP, có nhiều sản phẩm cho du khách lựa chọn làm quà cho người thân, gia đình và bạn bè.

Đặc biệt, sự kiện âm nhạc với chủ đề “Theo em về Than Uyên” tối 16/4 đã diễn ra hoành tráng và ấn tượng tại sân vận động huyện Than Uyên, với sự tham gia của NSƯT Hồng Liên, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Ngọc Anh, NSƯT Quang Hưng, NSƯT Tất Nghĩa, cùng các ca sĩ Thu Phượng, Việt Anh, Minh Quân, Thu Thuỷ, Việt Tú và vũ đoàn FIRE biểu diễn…

Chương trình được chia làm 2 phần gồm: Khúc điệu tâm tình và Vũ điệu ngày mới. Hàng nghìn người dân huyện Than Uyên và các huyện lân cận, cùng du khách đã đã có một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, giàu cảm xúc và ấn tượng bởi các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã cháy hết mình với khán giả trên sân khấu tại sân vận động huyện Than Uyên.

Ca sĩ Thu Hường, người thể hiện ca khúc “Anh có theo về cùng em – Than Uyên”, ca khúc chủ đề của đêm nhạc chia sẻ: Được về với Than Uyên (Lai Châu) và được hát ca khúc viết về chính mảnh đất và con người Than Uyên giữa đất trời Than Uyên là niềm vinh dự lớn đối với Thu Hường. Thu Hường và các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ rất mong sớm được trở lại với Than Uyên, để lại được hát cho khán giả Than Uyên nghe và cả du khách đến với Than Uyên nữa.