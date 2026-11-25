NSƯT Quang Thắng: ‘Tôi mà bỏ chất của Hải Phòng thì không còn là tôi nữa’

TPO - Tham dự chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu", NSƯT Quang Thắng chia sẻ anh từng được khuyên sửa giọng địa phương để thuận lợi hơn trên con đường diễn xuất. "Tôi mà bỏ cái chất của Hải Phòng đi thì không còn là tôi nữa", nam nghệ sĩ nói.

Tham dự chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu tối 22/11, các nghệ sĩ cũng là những người con của Hải Phòng có thêm dịp chia sẻ về vùng đất, con người Hải Phòng cũng như hành trình làm nghề gắn liền với mảnh đất này.

Trong chương trình, NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà và Phượng Vũ chia sẻ những tình cảm đặc biệt dành cho Hải Phòng - nơi sinh ra, nuôi dưỡng tâm hồn và góp phần hình thành cá tính nghệ thuật của họ.

NSND Trần Lực cho biết quê gốc của anh ở Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Dù không sinh sống thường xuyên tại quê nhà, anh vẫn cảm nhận rõ nét tính cách của người Hải Phòng trong con người mình.

Theo nam nghệ sĩ, chất Hải Phòng với sự thẳng thắn, mạnh mẽ, ăn to nói lớn cũng được anh thể hiện trong công việc nghệ thuật. Anh luôn đề cao tư duy sáng tạo, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết liệt khi thực hiện những dự định của mình.

NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà và Phượng Vũ chia sẻ trong chương trình.

Trong khi đó, NSƯT Đăng Dương cho biết anh sinh ra tại Gia Lộc, Hải Dương. Khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng, nam nghệ sĩ càng có thêm cảm xúc đặc biệt mỗi lần trở về biểu diễn tại thành phố.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đăng Dương có nhiều dịp đứng trên các sân khấu lớn ở Hải Phòng. Tuy nhiên, theo anh, được biểu diễn tại quê hương luôn mang lại cảm xúc khác biệt so với những địa điểm khác.

NSƯT Quang Thắng cũng dành nhiều tình cảm khi nhắc đến thành phố nơi mình sinh ra. Nam nghệ sĩ cho rằng người Hải Phòng có tính cách thật thà, chất phác và nhiệt tình. Đây cũng là những phẩm chất anh vận dụng vào các vai diễn của mình.

Trước những lời khuyên nên sửa giọng Hải Phòng để diễn xuất thuận lợi hơn, Quang Thắng khẳng định anh không muốn đánh mất chất giọng quê hương. "Tôi mà bỏ cái chất của Hải Phòng đi thì không còn là tôi nữa", nam nghệ sĩ nói.

Ca sĩ Phạm Thu Hà và Phượng Vũ dịp này cũng chia sẻ về quê hương Hải Phòng. Hai nữ ca sĩ cho biết mỗi lần trở về Hải Phòng biểu diễn, họ có cảm giác như đang được trở về nhà và mong muốn có thêm nhiều cơ hội để hát, cống hiến và lan tỏa niềm đam mê âm nhạc đến khán giả Hải Phòng.

Ê-kíp làm phim Sóng ở đáy sông chia sẻ kỷ niệm những ngày quay phim ở Hải Phòng.

Đạo diễn, NSƯT Lê Đức Tiến chỉ chờ NSND Xuân Bắc nhận lời quay tiếp phần 2.

Trên sân khấu, NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh và diễn viên Minh Nguyệt cùng đạo diễn NSƯT Lê Đức Tiến có dịp hội ngộ, chia sẻ những kỷ niệm về bộ phim Sóng ở đáy sông - tác phẩm để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả suốt hơn 25 năm qua.

NSND Xuân Bắc cho biết vai Núi trong Sóng ở đáy sông là may mắn lớn trong sự nghiệp. Hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, nam nghệ sĩ vẫn bất ngờ khi nhân vật nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Nhắc đến Hải Phòng, NSND Xuân Bắc kể từ nhỏ anh đã nghe mẹ kể về thành phố qua những câu hát ru với hình ảnh bến Sáu Kho, sông Tam Bạc, lò xi măng. Những câu chuyện ấy khiến anh hình dung Hải Phòng chỉ có những địa danh quen thuộc đó. Tuy nhiên, khi có dịp đến và làm phim tại thành phố Cảng, anh nhận ra nơi đây còn có nhiều cảnh đẹp, địa điểm phù hợp để trở thành bối cảnh điện ảnh.

Điều khiến nam nghệ sĩ ấn tượng nhất chính là con người Hải Phòng. "Tôi luôn cảm nhận được một cảm xúc tuyệt vời khi đến với Hải Phòng. Đó là lòng người, là tình người Hải Phòng thẳng thắn, ăn to nói lớn và rất uy tín", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

NSƯT Kim Oanh cho biết vai Mây trong Sóng ở đáy sông là một trong những vai diễn đặc biệt đối với cô. Khi đọc kịch bản, nữ diễn viên đã rất yêu thích nhân vật và xem đây là cơ hội may mắn trong những năm đầu bước chân vào nghề.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Kim Oanh cảm thấy may mắn vì nhân vật Mây được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, cô cho rằng thành công của bộ phim không thuộc về riêng một diễn viên hay một vai diễn mà là kết quả của sự nỗ lực từ cả đoàn làm phim.

Diễn viên Minh Nguyệt, người đảm nhận vai Biển - em gái của Núi - xúc động nhớ lại những ngày tham gia bộ phim. Minh Nguyệt nhớ lại thời gian quay phim kéo dài khoảng sáu tháng. Khi ấy, cô chưa có điện thoại di động, việc liên lạc còn nhiều khó khăn.

Mỗi lần có cảnh quay, nữ diễn viên lại đạp xe từ trường đến địa điểm ghi hình, có khi ở tận Tiên Lãng. Những cảnh quay giữa trưa nắng, đặc biệt là phân đoạn hai anh em Núi và Biển đạp xe trên đê, vẫn in đậm trong ký ức.

Với Minh Nguyệt, Sóng ở đáy sông không chỉ là bộ phim đầu tiên mang đến cho cô cơ hội được làm việc trong một ê-kíp chuyên nghiệp mà còn là ký ức thanh xuân đặc biệt, gắn với thành phố quê hương và những người đã dìu dắt cô trên con đường nghệ thuật.

Đạo diễn, NSƯT Lê Đức Tiến cho biết ông không bất ngờ khi các diễn viên từng tham gia Sóng ở đáy sông nay đều trưởng thành và có vị trí trong nghề. Ông cho rằng thành quả ấy trước hết đến từ tài năng, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mỗi người và tình cảm mà khán giả dành cho các nhân vật.

"Từ bộ phim, Núi trở thành Núi của hôm nay, Biển trở thành Biển của hôm nay, Mây trở thành Mây của hôm nay. Họ bước ra từ phim và đi vào cuộc đời bằng chính tài năng, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình, cũng như sự ưu ái của quý vị dành cho nghệ thuật, dành cho các nhân vật. Đó là tài năng của họ, còn đạo diễn chỉ có nhiệm vụ đưa tất cả mọi người vào đúng vị trí của mình", ông chia sẻ.