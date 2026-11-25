Kênh VTV8 xin lỗi nhạc sĩ 'Hào khí Việt Nam'

TPO - Kênh truyền hình quốc gia chuyên biệt về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch VTV8 chính thức lên tiếng xin lỗi nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng vì ghi nhầm tên tác giả ca khúc "Hào khí Việt Nam" trong chương trình nghệ thuật phát sóng ngày 17/11.

Trong chương trình nghệ thuật Sức mạnh Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 ngày 17/11, ca khúc Hào khí Việt Nam do nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng sáng tác được ca sĩ Phan Đinh Tùng và vũ đoàn PL biểu diễn.

Tuy nhiên, phần bảng chữ giới thiệu tiết mục trên sóng truyền hình lại ghi Phan Đinh Tùng là tác giả ca khúc.

Chương trình hiển thị sai tên tác giả ca khúc Hào khí Việt Nam.

Liên quan đến sự việc, tối 25/11, trên chương trình Trạm 18h: Chuyển động hôm nay, kênh VTV8 đã chính thức lên tiếng nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng.

“Với tinh thần cầu thị và tôn trọng tuyệt đối quyền tác giả, VTV8 xin được nghiêm túc nhận lỗi về sai sót này”, MC chương trình nói.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, đại diện đơn vị phát sóng đã chủ động liên hệ và gửi lời xin lỗi đến nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng. Nhà đài cũng đang khẩn trương chỉnh sửa, cập nhật chính xác tên tác giả trong các bản phát lại trên sóng truyền hình cũng như toàn bộ hệ thống nền tảng số của VTV8.

VTV8 khẳng định sai sót lần này là bài học sâu sắc để đơn vị rà soát, siết chặt hơn nữa quy trình kiểm duyệt nội dung, tránh xảy ra những sự việc tương tự.

Cũng trong tối 25/11, nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng xác nhận đã có buổi làm việc với phía nhà đài và đạo diễn chương trình Sức mạnh Việt Nam. Trên tinh thần hòa giải và cầu thị, những khúc mắc đã cơ bản được tháo gỡ.

Chương trình gồm ba chương, khai thác những giá trị truyền thống đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, đồng thời phản ánh sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay.

Vũ Quốc Thắng có nhiều sáng tác về lịch sử, tình yêu quê hương đất nước như Hào khí Việt Nam, Hiển vinh Lạc Hồng, Việt Nam ơi ngẩng cao đầu. Các ca khúc tạo được dấu ấn qua những chương trình âm nhạc tầm vóc quốc gia và được đông đảo công chúng biết tới. Trong đó, ca khúc Hào khí Việt Nam từng được ca sĩ Phan Đinh Tùng thể hiện nhiều lần.