TPO - Thảm đỏ Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 chứng kiến màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Hàn Quốc trong những bộ đầm hở vai, cúp ngực. Đáng chú ý, các người đẹp vẫn tự tin khoe sắc giữa tiết trời chỉ khoảng 4-6°C tại Seoul.
TPO - Đồng hành trong concert Muôn sắc Việt Nam tối 24/11, MC Nguyên Khang và Á hậu Thụy Vân chia sẻ niềm tự hào khi kết nối các tiết mục văn hóa, nghệ thuật trước hàng vạn khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
TPO - Sau một đêm mất ngủ, Nguyễn Phạm Thành Đạt nảy ra ý tưởng đưa bò sữa bay lên màn ảnh. Phim điện ảnh dài đầu tay mang đến cho đạo diễn sinh năm 2002 sự ghi nhận từ đồng nghiệp, song cũng đặt anh trước nỗi lo khi doanh thu chưa như mong đợi.
TPO - Công ty quản lý Jennie tuyên bố tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản tạo, phát tán video giả mạo bằng AI, tình dục hóa hình ảnh và đăng tải nội dung phỉ báng nữ ca sĩ.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong sáng 25/11, MC Lan Hương cho biết ê-kíp đã lên kịch bản trước để ghi hình hậu trường chương trình Muôn sắc Việt Nam. Nữ MC nói cô tôn trọng phản hồi của khán giả và rút kinh nghiệm từ những thiếu sót khi dẫn trực tiếp.
TPO - Trailer cuối cùng của "Avengers: Doomsday" đạt 563 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành trailer có lượt xem cao nhất lịch sử Disney và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mọi thời đại. Thành tích cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu Avengers, đặc biệt khi bộ phim quy tụ nhiều thế hệ siêu anh hùng Marvel.
TPO - Dù được quảng bá rầm rộ, nhiều phim Việt gần đây nhận phản hồi trái chiều về chất lượng, không duy trì được sức hút tại phòng vé. Chuyên gia cho rằng không có công thức bất biến trong phát hành phim, điều quan trọng là chất lượng phim và tiếp cận đúng đối tượng khán giả.
TPO - Cuốn sách mới hé lộ kế hoạch cải tổ Hoàng gia Anh của Hoàng tử William, trong đó Harry, Meghan và hai con có thể mất danh hiệu. Đằng sau động thái này là cuộc đối đầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa hai anh em.
TPO - “Trại giam hạnh phúc” vượt 161 tỷ đồng, trong khi Trung Lùn cho biết phim cần khoảng 100 tỷ đồng mới hòa vốn. Đạo diễn vẫn hạn chế đọc bình luận vì lo lời khen khiến mình tự cao, còn lời chê ảnh hưởng tâm lý.
TPO - Lưu Khải Uy từng trải qua vài mối tình sau khi chia tay Dương Mịch. Nhưng nam diễn viên tỏ ra cực kỳ chiều chuộng, quấn quýt bạn gái mới kém 19 tuổi.
TPO - Tại buổi ra mắt phim Con mắt thứ ba, đạo diễn Hàm Trần cho biết anh không cắt các cảnh 18+, ngoài những cảnh kinh dị còn tập trung vào thông điệp luật nhân quả.
TPO - Vừa được phong cấp bậc hàm Trung úy, Bảo Thanh chia sẻ ảnh bên NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nhiều nghệ sĩ cũng ghi lại hoạt động biểu diễn, những chuyến đi và khoảnh khắc bên gia đình trong ngày đặc biệt.
TPO - Không chỉ là dịp thưởng thức những màn trình diễn quy mô, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" còn trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
TPO - Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi chia sẻ về trách nhiệm tiếp nối di sản và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
TPO - Từ chiều 24/11, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.
TPO - Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và dàn nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
TPO - Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông khi say rượu. Anh bị triệu tập điều tra, đây là lần đầu nam diễn viên xuất hiện sau sự cố khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng.