TPO - Dù được quảng bá rầm rộ, nhiều phim Việt gần đây nhận phản hồi trái chiều về chất lượng, không duy trì được sức hút tại phòng vé. Chuyên gia cho rằng không có công thức bất biến trong phát hành phim, điều quan trọng là chất lượng phim và tiếp cận đúng đối tượng khán giả.