Chủ tịch Triều Tiên ra chỉ thị ‘quan trọng và cấp bách’ về vũ khí hạt nhân

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa tới thăm các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và một viện nghiên cứu, đồng thời chỉ đạo sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân tại địa điểm không được công bố trong ngày 25/11. (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Ngày 26/11, hãng thông tấn KCNA đưa tin ông Kim đã đến thị sát các địa điểm này vào ngày hôm trước, nhằm đánh giá tiến độ triển khai chiến lược hạt nhân được đề ra tại đại hội Đảng hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, bản tin không tiết lộ vị trí của các cơ sở nói trên.

Trong chuyến thị sát, ông Kim cho biết Triều Tiên đang "mở rộng một cách có hệ thống và liên tục năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân", nhằm củng cố và phát triển kho vũ khí hạt nhân của đất nước. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong "nhiều lĩnh vực khác nhau với những nhiệm vụ đa dạng".

Ông Kim gọi đây là nhiệm vụ "quan trọng và cấp bách", nhấn mạnh giá trị quân sự của loại vũ khí này trong chiến tranh hiện đại cũng như "thực tế không thể tránh khỏi là phải chia sẻ đường biên giới với quốc gia thù địch nguy hiểm nhất", ám chỉ đối thủ mà ông không nêu tên cụ thể.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ lo ngại rằng Mỹ đang thúc đẩy "sự phổ biến vũ khí hạt nhân" trong các đồng minh ở Đông Bắc Á, thông qua cơ chế chia sẻ hạt nhân và phối hợp sử dụng vũ khí hạt nhân, nhằm xây dựng "hệ thống liên minh quân sự hạt nhân toàn cầu".

Ông cho rằng tình hình an ninh hiện nay càng khiến Triều Tiên phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình.

Theo bản tin, ông Kim khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là "không thể đảo ngược", đã được ghi nhận trong Hiến pháp và không thể thay đổi, bất chấp những tuyên bố từ bên ngoài.

Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 2, Bình Nhưỡng một lần nữa khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân "không thể đảo ngược", đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa quân sự kéo dài 5 năm.

Ông Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ không "tìm kiếm sự công nhận hay chấp thuận từ bất kỳ quốc gia nào khác" đối với vị thế hạt nhân của mình. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là năng lực "răn đe, kiểm soát và đáp trả các mối đe dọa hạt nhân trong kịch bản xấu nhất".

Ông cũng cảnh báo mọi nỗ lực nhằm phủ nhận hoặc làm suy yếu "vị thế được quy định trong Hiến pháp" của Triều Tiên sẽ bị xem là "hành vi xâm phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ có tính chất độc hại nhất". Bình Nhưỡng sẽ coi những hành động như vậy là "lời tuyên chiến".

Bản tin mới nhất của KCNA đánh dấu lần thứ tư ông Kim Jong-un đến thăm một cơ sở hạt nhân. Trước đó, ông đã có các chuyến thị sát tương tự vào tháng 9/2024, tháng 1/2025 và tháng 6 năm nay.

Chỉ thị của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thể hiện ý muốn nối lại đối thoại.

Trong phát biểu mới nhất, ông Trump phủ nhận thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên từ chối liên lạc với ông. Ông Trump cho rằng khả năng nối lại trao đổi với ông Kim có thể bắt đầu lại, và nội dung trao đổi có thể xoay quanh vấn đề hạt nhân.