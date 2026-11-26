Bi Rain - Kim Tae Hee giàu lên nhờ bất động sản

Ngày 24/11, kênh YouTube chuyên về bất động sản Building Tab đã có bài đăng phân tích giá trị thương mại của tòa nhà tại khu Sinsa-dong, quận Gangnam, Seoul, do vợ chồng Rain - Kim Tae Hee sở hữu.

Theo phân tích của Building Tab, tòa nhà nằm tại khu dân cư loại hai nhưng có hệ số sử dụng đất lên tới 281%, giúp vợ chồng nam diễn viên thu thêm được nhiều tiền thuê mặt bằng hằng tháng trên cùng một khuôn đất, tăng giá trị thương mại của tòa nhà.

Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee gây chú ý khi liên tục có thành tích trong việc kinh doanh bất động sản.

Bi Rain mua tòa nhà vào tháng 2/2024 với giá ban đầu 15,9 tỷ won. Giá thị trường được định trên 16 tỷ won, vẫn giữ được giá trị tốt trong thời điểm thị trường bất động sản có nhiều biến động. Đây không phải bất động sản duy nhất của vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee.

Trước đó, chương trình TMI News của Mnet (Hàn Quốc) công bố Bi Rain đứng đầu danh sách những người nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất nhờ bất động sản. Anh được mệnh danh là "ông hoàng bất động sản Kbiz".

Vợ chồng họ là tỷ phú bất động sản trong giới nghệ sĩ nhờ mát tay đầu tư nhiều năm, có nhiều thương vụ chuyển nhượng tài sản mang lại lãi suất cao.

Ví dụ Kim Tae Hee mua một bất động sản tại Yeoksam-dong của Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào năm 2014 với giá 13,2 tỷ won. Khi bán đi vào năm 2021, cô thu về 20,3 tỷ won, lãi ròng 7,1 tỷ won. Một tòa nhà khác tại Cheongdam-dong được Bi Rain mua năm 2008 giá 16,8 tỷ won, bán năm 2021 được 49,5 tỷ won, lãi ròng hơn 32,7 tỷ won.

Cặp sao quyền lực showbiz Hàn còn sở hữu một số bất động sản khác tại các khu phố Hannam-dong và Cheongdam-dong của Seoul, tổng giá trị khoảng 40 tỷ won (gần 30 triệu USD).

Theo truyền thông Hàn Quốc, mỗi năm Kim Tae Hee được cho là thu về một tỷ won (hơn 744.000 USD) tiền thuê nhà, sau khi trừ chi phí bảo trì. Cô và ông xã Bi Rain cũng được khen ngợi khi giảm 50% tiền thuê cho khách hàng trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19.

Tại Hàn Quốc, họ sống trong biệt thự cao cấp tại khu nhà giàu Itaewon trị giá hơn 11 triệu USD. Cặp vợ chồng nghệ sĩ còn sở hữu biệt thự cao cấp tại Irvine (California, Mỹ), được mua 2019, được mua với giá hơn 2,2 triệu USD.

Hiện tại, Kim Tae Hee chủ yếu sống tại Mỹ để chăm sóc hai con gái. Bi Rain hoạt động tại Hàn Quốc, thỉnh thoảng đoàn tụ vợ con.

Cặp sao quyền lực sở hữu nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa.

Mới đây, Bi Rain vừa xuất hiện trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator (đài JTBC) và có những chia sẻ bất ngờ về cuộc hôn nhân với Kim Tae Hee.

"Thật ra có thể nói việc nhà là do tôi làm nhiều hơn. Chuyện nấu nướng cũng phần lớn do tôi đảm nhận. Trong tủ lạnh chia riêng ngăn do tôi quản lý và ngăn do vợ chuẩn bị", Bi Rain là người thường xuyên chăm lo việc nhà.

Nam diễn viên vui vẻ tiết lộ anh từng bị vợ mắng vì không phát hiện ra có nhiều đồ ăn trong tủ đã hết hạn sử dụng.

"Cô ấy mỗi lần đi đâu thường kể chuyện về tôi mà chẳng hề kiêng nể gì hết. Tôi cũng định trả đũa vợ một phen bằng cách trưng bày cho khán giả thấy những món đồ đã hết hạn trong tủ lạnh. Ai ngờ cô ấy đã dọn dẹp sạch sẽ chúng đi rồi", Bi Rain nói.

Nam diễn viên chia sẻ dù đã kết hôn nhiều năm, mỗi sáng anh vẫn trầm trồ về nhan sắc của bà xã. "Ngay cả khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, tôi cũng thấy xúc động tràn trề, thầm thấy ngạc nhiên rằng: Ngay cả trong lúc này mà cô ấy vẫn đẹp thế nhỉ. Tôi đã kết hôn với người mình yêu".

Bi Rain chia sẻ việc giấu cả bố ruột về hôn lễ vào năm 2017. Nam ca sĩ tiết lộ hai vợ chồng chỉ muốn tổ chức một buổi lễ nhỏ gọn tại nhà thờ với sự tham gia của gia đình. Tuy nhiên, do sợ bố quá vui mừng đi khoe với người khác quá sớm nên đến tận ngày cưới, anh mới báo cho ông biết thời gian và địa điểm cụ thể. Rain và Kim Tae Hee kết hôn năm 2017, có hai con gái.