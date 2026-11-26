Lý do Không quân Hoàng gia Anh phải cất giấu máy bay chiến đấu trong hầm trú ẩn

TPO - Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang phải đưa các máy bay quân sự vào nhà chứa và các hầm trú ẩn kiên cố vào ban đêm, nhằm bảo vệ chúng trước nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, Sky News đưa tin.

Máy bay tiếp dầu KC-135 tại căn cứ không quân RAF Mildenhall, Anh, ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, RAF được cho là đang lên kế hoạch dựng lưới chống UAV xung quanh những máy bay chiến đấu vẫn phải đỗ ở khu vực không có mái che, chẳng hạn như gần đường băng hoặc tại các căn cứ không quân thiếu hệ thống bảo vệ cần thiết.

Các loại lưới chống UAV như vậy đã trở nên phổ biến tại Ukraine, nhằm bảo vệ trang thiết bị quân sự, cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia và các tuyến đường huyết mạch trước nguy cơ bị tấn công bằng UAV.

Động thái của RAF cho thấy các lực lượng vũ trang Anh đang tăng cường hệ thống phòng thủ trên lãnh thổ trong nước, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.

Ngày 25/11, Cơ quan Tình báo An ninh nội địa Anh (MI5) và Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo các doanh nghiệp nước này tham gia cung ứng trang thiết bị quân sự cho Ukraine rằng họ có thể trở thành mục tiêu.

Iran cũng bị nghi ngờ đang âm mưu nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford ở hạt Gloucestershire, nơi được Không quân Mỹ sử dụng.

Mối đe dọa này khiến Lầu Năm Góc phải sơ tán các máy bay ném bom khỏi căn cứ. Phía Mỹ cũng đã điều chuyển máy bay chiến đấu khỏi căn cứ không quân thứ hai tại Anh, sau khi có thông tin về mối đe dọa khác được cho là liên quan đến Iran.

Tư lệnh Không quân Anh gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên diễn tập phân tán máy bay trong trường hợp xảy ra xung đột. Đây từng là năng lực tác chiến được duy trì thường xuyên và trở thành phản xạ tự nhiên của lực lượng không quân trong Chiến tranh Lạnh.

Phân tán máy bay chiến đấu đến nhiều địa điểm khác nhau giúp phân tán rủi ro tốt hơn so với việc tập trung toàn bộ máy bay tại một số ít căn cứ.

Thống chế Không quân Sir Harv Smyth - Tư lệnh Không quân Hoàng gia Anh, cho biết RAF đang chuẩn bị cho kịch bản mà trong đó “không còn nơi trú ẩn an toàn ngay trên lãnh thổ trong nước, các bạn vẫn chiến đấu từ Vương quốc Anh nhưng phải liên tục cơ động, di chuyển”.

Phát biểu tại sự kiện tối 25/11, ông cho biết việc xây dựng đường băng mới tại RAF Brize Norton trong mùa hè vừa qua - trung tâm vận tải hàng không chủ lực của Không quân Anh, đã buộc lực lượng này phải thực hiện việc phân tán máy bay.

Tuy nhiên, đây rõ ràng được xem là một cuộc diễn tập hữu ích và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới.

“Trong mùa hè vừa qua, chúng tôi đã xây dựng một đường băng hoàn toàn mới, đồng thời điều chuyển toàn bộ số máy bay từ Prestwick đến Boscombe Down mà hoạt động của lực lượng không hề bị gián đoạn, dù chỉ trong chốc lát”, Thống chế Không quân Smyth phát biểu tại Viện Freeman về Không quân và Vũ trụ.

“Với tư cách là một lực lượng, chúng tôi đã chứng minh rằng khi cần thiết, chúng tôi có thể đưa những gì từng được ví như ‘tất cả trứng để chung một giỏ’ phân tán trên khắp lãnh thổ Vương quốc Anh, đồng thời vẫn duy trì hoạt động bình thường. Đó là một phép thử lớn đối với chúng tôi và phải nói rằng toàn bộ đội ngũ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông nói.

Trong Chiến tranh Lạnh, Không quân Anh, cùng với Lục quân và Hải quân Hoàng gia, thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực.

Các cuộc diễn tập này đòi hỏi lực lượng phải duy trì mức độ sẵn sàng rất cao, trong đó có khả năng nhanh chóng phân tán máy bay ngay khi nhận được lệnh. Tuy nhiên, năng lực này dần bị mai một qua thời gian.